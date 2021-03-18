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5月汛期將至 高雄市進行多起排水工程防淹水
雖然目前氣候乾燥、水情不佳，但每年5到11月是汛期，可能帶來雨勢，高市府近期加緊趕工相關排水防洪工程，包括仁武北屋排水、大寮拷潭排水中上游整治、路竹區的鴨母寮排水等，盼改善仁武、大寮等部分易淹水區域水患情形。
仁武地區人口成長快速，為解決水患，水利局進行北屋排水整治及草潭埤滯洪池工程，完工後，將減緩仁武北屋排水沿岸淹水情形，並保有愛河水系源頭生態環境，完成愛河最後一哩路整治。
仁武區北屋排水為愛河水系源頭，排水渠道改建工程預計今年7月開工，明年8月完工；草潭埤滯洪池開闢工程盼明年9月完工。
為改善大寮拷潭地區及鳳林路長年淹水問題，市府進行拷潭排水中上游治理一期、二期及拷潭排水中上游左岸治理等工程，預計明年7月完工；另林園排水左岸及林園排水治理工程二期等2項工程，若用地取得順利，預計明年12月完工。
路竹區鴨母寮排水及客人埤排水，沿岸的護岸延伸工程近期也已陸續動工，工期約3個月，預計能在汛期前完工。水利局指出，兩件工程總經費約1200萬元，經立委邱志偉爭取中央全額補助，共延伸護岸約200公尺，在汛期時可保護排水溝渠旁的農田及民宅。
路竹當地顏姓地主說，以往颱風過境時排水溝渠的水勢過大，容易溢過土堤淹沒農田，低窪的農田根本無法種植果樹，盼護岸完成後農田能永續利用。
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