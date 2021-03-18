清明前夕的佳音 陳玉珍協助金門城陳氏宗親購回祖墳

過去兩岸對峙，位處前線戰地的金門，一切都以配合軍事戰備為首要，民眾的房舍、祖墳遭到破壞，甚至被拆去建造防禦工事碉堡。位於金門城北門外，鄰近古城國小的陳氏先祖「祖婆」塋墳，前清就葬於此，後來因軍方戰備之需，墓碑被拆，雜草叢生，界線不明。 金門城陳氏宗親找上立委陳玉珍陳情，經過她的奔走協商，終在清明節前夕讓鄕親能購回祖墳墓地，還地於民，了卻宗老的心願。

金門城陳氏宗親申請讓售金城鎮燕南山段1227地號祖墳一案，歷經多年，一直無法突破，去年陳玉珍接獲民眾陳情後即積極投入，協助爭取鄉親權益，在邀集金門縣政府、金城鎮公所及財政部國有財產署金馬辦事處等相關單位共同協商、會勘，在大家的支持與協助下，釐清宗親對於祖墳實際使用範圍疑義，共同審認得讓售土地範圍224平方公尺。

國產署金馬辦事處也依會勘結論送辦地籍分割，預定近日即可完成分割，辦理讓售，還地於民，在清明節前夕可完成還地於民，讓宗親會的人都相當感激。

原任教於古城國小，年近90歲高齡的陳義乞老師說，以前他每到學校上課時就會經過「祖婆」的祖塋，看到了祖墳被破壞、佔據，又年久失修、形制敗塌，身為陳氏子孫，不忍卒睹，自戰地政務時期即率宗親族裔奔走陳情，希望早日爭取原屬陳家的祖墳及土地，至今已超過了數十年。

陳玉珍透露，爭取購回祖墳是族人共同的心願，她為了不負民眾請託，全力投入，但由於原墓垣雜草叢生，墓形難辨，初次會勘認定墓地是64平方公尺，這樣的結果與族人認知及期望差距太大，嗣清理雜草、雜木「讓原墓完整顯現」後，她又協調再次會勘，以墳墓的風水形制重新認定，並送地政機關複丈测量，實際套繪墓型，最後認定同意224平方公尺為讓售範圍。

陳義乞表示，由衷感謝陳立委的用心、認真協助，在這麼短的時間讓歷經多年的陳情案件終於可以圓滿落幕，於此清明掃墓祭祖時節前夕，給了陳家這份大禮，了卻宗親的多年的期待。

陳玉珍感慨的表示，這2年來，她協助安岐周氏、陽翟陳氏及金門城陳氏祖墳的購回，在過去烽火歲月中金門鄕親受到了太多的艱辛和苦難，承載了時代的歷史共業，鄉親的土地、房舍、祖墳被佔案件不計其數，她將會持續與國防部、國産署等相關單位協調，同時在立法院為為鄉親發聲，爭取、討回應有的公道及土地權益。