金門辦捐發票贈樹苗活動 民眾參與踴躍1小時募8千張

春天是最適合種樹的季節，金門縣林務所結合五鄉鎮公所合作辦理贈苗活動，邀請鄉親以3張發票換1株樹苗，今天在金城鎮公所、金湖鎮公所、金沙鎮公所及金寧鄉公所同步贈苗，吸引近千位民眾參與，民眾踴躍的捐出發票兌換樹苗，反應熱烈，短短1個小時，四個鄉鎮就募得8000張發票，所得發票將捐贈給公益團體華山基金會，作為扶助金門弱勢長者使用。

金門縣林務所表示，去年贈苗活動僅設林務所一處造成鄉親排隊冗長，今年首度結合五鄉鎮共同合作，盡量讓民眾都有機會領到。今天第一梯次活動四鄉鎮各送出桂花400株、茶花100株、春不老100株，九重葛100株，合計送出2800株。現場民眾依序排隊，因反應熱烈，多數鄉鎮在1個小時內即兌換完畢。

今天的活動除了苗木供民眾換取，金門縣環保局也提供自製的廚餘堆肥，增加種植時土壤的肥力，另外為了讓民眾為便利居家綠美化，林務所也提供各鄉鎮各200個回收再利用的花盆限量領取。

為了增加苗木後續的存活率，林務所本次特別準備植栽介紹小卡，提供4種不同植栽的種植日照、澆水頻率及土壤選擇的介紹，讓民眾適地適木種下樹苗，使苗木順利成長。