澎湖海上花火節4月登場 賴峰偉上香祈求活動順利

澎湖國際海上花火節4月22日將於觀音亭園區盛大登場，澎湖縣長賴峰偉今天前往觀音亭上香，祈求澎湖四時無災，花火活動平安順利。

澎湖花火施放的觀音亭主場區，縣府去年斥資新台幣9000多萬元改善觀音亭濱海園區，也全面進行綠化植栽與共融式遊憩區，將趕在花火施放前的4月重新開放，遊客欣賞花火將更加舒適。

賴峰偉表示，去年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，但在「天助」、「自助」、「人助」之下，澎湖維持0確診，花火節延後舉辦，短短2個月期間，吸引52萬遊客人次，創造26億元觀光產值。

澎湖縣政府表示，邁入第19年的澎湖國際海上花火節，是澎湖最具指標性的觀光活動，今年再接再厲，結合知名LINE團隊，呈現LINE FRIENDS主題無人機科技燈光秀與煙火秀，打造獨特花火饗宴。

縣府旅遊處表示，「2021澎湖國際海上花火節－LINE十周年精彩綻放」為主題，4月22日至6月28日每週一、四在澎湖馬公市觀音亭舉辦，另訂有5月8日七美、5月22日望安及6月5日吉貝等3場離島場次。

賴峰偉今天在縣府旅遊處副處長劉美凡、觀音亭主委高明中陪同下，專程至觀音亭祈願花火節活動圓滿順利，諸事平安。