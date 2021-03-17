屏東恆基醫院新醫療大樓邊蓋邊募 盼社會愛心補千萬缺口

2016年受莫蘭蒂颱風重創的屏東恆春基督教醫院，新醫療大樓前年10月開工，因去年受疫情影響門診營運呈現負數，疫情趨緩後，營運收入和愛心捐款稍有回升，新大樓預定今年7月完工啟用，但目前仍有1000萬元缺口，加上可觀的內部設施，院方除了到台北辦音樂會籲請各界獻愛心，並推出愛心滿福寶撲滿，盼涓滴成河的愛心力量，讓大樓如期啟用。

莫蘭迪強颱橫掃屏東，恆春基督教醫院有三分之一的老舊園區受重創，總統蔡英文特地南下關切；院長黃健榮說，為升醫療品質，也看見建築穩固的需要，恆基決定斥質2億元興建全新醫療大樓，醫院有包括28名醫師在內的300多位員工，去年受疫情影響門診量變少，不僅營運收入呈現負數，愛心捐款也減少，新大樓進度超前需付工程款，財務一度面臨左支右絀。

他說，還好疫情趨緩後，營運收入和愛心捐款開始回升，在擲節開支和小額愛心捐款累積下度過難關，新大樓工程目前仍缺1000萬元，還可後續內部設施和儀器設備，仍盼各界共同支持；本月初台北市西華飯店首次舉辦「恆基之夜」，近百位嘉賓共同見證恆基的心路歷程，院方還製作獻愛心的滿福寶撲滿，最近在地樂團「夏日微風」到院義唱，陸續有人送回撲滿，雖是小額捐款，卻愛心滿溢，讓人感動。