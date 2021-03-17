朱學恆怨高雄鹹酥雞嘉年華沒揪 陳其邁虧：要注意體重

高市府將於4月24日舉辦「2021高雄鹹酥雞嘉年華」，即日起開放店家報名參加。結果引來宅神朱學恆在臉書上說「辦這種炸物祭典都不糾的喔？全台有誰比我在高雄買過更多炸物啊！」市長陳其邁今受訪回說，他有打電話邀朱學恆來，會帶他走走看看，但要注意一下體重。

高雄鹹酥雞嘉年華以市集形式辦理，即日起至26開放店家報名，4月9日公布入選店家，4月24日舉行鹹酥雞嘉年華活動，現場設置人氣投票區，民眾可為支持的店家投下「推薦」標籤，並為店家頒發獎牌。

朱學恆在臉書上說「不是啊，邁邁，辦這種炸物祭典都不糾的喔？全台灣還有誰比我在高雄買過更多炸物啊，要找老司機啊！」還標籤（Tag）陳其邁。

結果引來陳其邁在留言處回應說：「歡迎！要來幫我們評鑑各家特色嗎？」朱學恆也在留言處說：「有吃的我當然吃，還不吃爆」。

陳其邁今上午在視察計程車司機關懷據點，被問到此事時說，「我有打電話給他，邀請他來，但是他要注意一下體重」。

陳其邁說，他會帶朱學恆走走看看，高雄好吃的炸物，他就知道有好幾家，炸物、滷物都不錯；隨即話鋒一轉點名台南說；「黃偉哲不知道有沒有在看，炸物還有滷味，我看完勝台南」。