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鹹酥雞嘉年華 陳其邁叫陣黃偉哲：炸物滷味勝台南

中央社 / 高雄17日電

高雄市政府觀光局規劃4月舉辦「高雄鹹酥雞嘉年華」活動，行銷國民美食，也製造話題並吸引觀光。市長陳其邁今天對台南市長黃偉哲叫陣並說「高雄炸物、滷味完勝台南」。

去年10月，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁就因為行銷、PK肉燥飯彼此叫陣、放話，陳其邁還嗆說「真材實料較重要，不是大聲就代表好吃」。日前基隆市長林右昌也拿基隆肉圓和高雄肉圓評比一番。今天陳其邁談到高雄市規劃要辦鹹酥雞嘉年華市集活動，直接叫陣黃偉哲。

觀光局在高雄旅遊網發文：鹹酥雞大募集、熱愛鹹酥雞的朋友有福了，4月24日要舉辦「高雄鹹酥雞嘉年華」市集；隨即受到網友熱議，不少人熱心推薦好吃的鹹酥雞，還有好吃的調味等撇步，宅神朱學恆也在臉書貼文，他是在高雄買最多炸物的人，怎可以沒有受邀參加活動。

陳其邁今天出席計程車駕駛關懷據點行程時受訪談到高雄市要辦鹹酥雞嘉年華活動，不僅行銷高雄好吃的鹹酥雞，也對黃偉哲叫陣。

他說，有打電話給朱學恆，並請他來高雄發雞排，不過也提醒要注意體重。

陳其邁說，他知道高雄市有很多好吃的炸物、滷物，還推薦在大溝頂的業者，他點名黃偉哲有沒有在注意看，他直接說「高雄炸物、滷味完勝台南」。

陳其邁 黃偉哲 高雄市

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