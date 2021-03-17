視察小黃司機關懷據點 陳其邁親幫司機按摩舒壓

高雄市2019年開辦「計程車駕駛關懷服務據點」，提供司機法律、理債、健康等問題諮詢，至今已累計服務277人次，其中法律諮詢占4成最多，多為交通糾紛、財務等問題。交通局表示，未來將於楠梓再設1處關懷據點，服務北高雄司機。

高雄市「計程車駕駛關懷服務據點」設在小港區的高雄市立空中大學內，市長陳其邁今到據點向前來諮商的運將致意、聽取建言，還親自幫一位運將按摩舒壓。

陳其邁表示，計程車司機朋友非常辛苦，平均一天要工作10個小時，一個月才休息4天，市府成立關懷據點，盼協助解決他們的疑難雜症，今年2月起也媒合按摩師到據點來幫司機紓壓解勞。

陳其邁說，因為小港比較南高雄，很快會在楠梓監理所再增一個北高雄的關懷據點，讓北高雄司機不用跑到南高雄，如試辦得好，不排除再擴增其他據點。

交通局表示，市府委託空大辦理「計程車駕駛關懷服務據點」，每月第三周提供服務，包括司機常面臨的法律、理債、健康等諮詢，今年又多了免費10分鐘按摩服務，至今累積已服務277人次；據點內也有電視、冰箱等，可供運將休憩。

交通局統計，其中法律諮詢占4成最多，律師陳旻沂表示，司機諮詢內容多為交通糾紛、財務債務等問題；另向銀行及護理人員諮詢理債、健康等各占約3成。

高雄市目前全市約有9100輛掛牌計程車，交通局表示，除了空大的據點外，未來將在楠梓監理所內再開辦一處關懷據點，讓南、北高雄都有據點可提供服務。