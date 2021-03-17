重聽獨老願戴起助聽器聊天 高雄華山社工耐心關懷老人

華山基金會高雄鼓山1站設站13年，今天邀請多位關懷對象的老人家在一家幼兒園舉辦感恩茶會。站長邱仲彣說，許多獨居老人雖然住家破舊，但那是他們熟悉的地方，不願意去住安養中心或公家老人機構，因他們覺得離開熟悉的地方沒有安全感，華山基金會於是每個月至少會去探訪一次，平時也會用電話訪問，幫助老人家較安心過生活。

鼓山區的老年人口逐年增加，本來只有一個服務站的華山基金會即分為1站和2站，1站13年來累計服務286名老人，2站到目前累計服務110多人。今天是1站成立13周年，上午在龍泉幼兒園舉辦「幸福高高掛」感恩茶會，幼兒園小朋友還和基金會服務的阿公、阿嬤一起畫春聯。

邱仲彣說，她接下1站站長7個月，接手前一位站長關懷的老人家，有一名重聽的長輩讓她印象象深刻，老人家早年從澎湖到高雄打拚，目前獨居在自家老宅，房子破舊，窗戶玻璃破碎，住家環境凌亂，可是老人家覺得住在自己的家比較習慣、安心。她剛去探望這名老人家時，老人家對她很有戒心，不願戴助聽器和她講話，她只好耐心的多去探望，後來老人家知道她要到訪，她未到之前就戴起助聽器等著和她講話；老人家告訴她，自己覺得很孤單，希望華山基金會的人多去和她說話。

邱仲彣表示，華山基金會關心老人，是補政府之不足，有些無法申請政府補助或居服的，會轉介給華山基金會，而且不限獨居老人，像鼓山的服務對象中，有一對老年夫妻照顧身心障礙的孩子，也有70多歲體弱多病的阿嬤在另一半過世之後獨自照顧40歲的身心障礙兒子，雖然有政府相關補助，可是老年人無法工作，再節省過日子也很辛苦，一旦生病就醫，搭計程車的車資加掛號費，就用掉當月生活費，令人心酸不忍；因此，基金會透過物資募集，盡可能幫助他們。

邱仲彣說，一戶老年夫妻照顧身心障礙子女的家庭，有好鄰居幫忙，他們的鄰居知道這家人境況困難，平時會多做菜飯，不時送給這戶人家吃，減少這家人的餐食負擔。