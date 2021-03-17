拚路平市政牌 龍德新路刨鋪一夜搞定 展現高效率

高雄市政府強打路平市政牌，高雄市龍德新路（新德路至自由一路）路段刨鋪工程原訂16、17日完成，高雄市副市長林欽榮，施工團隊16日晚間9點至隔天清晨6點進行刨鋪工程，新工處出動約45人，在封路全交維管制情況下，加派工班人力、機具，新工處拿出2倍工程能量，施工集中在1個晚上完成，林欽榮說，市民睡一覺醒來，就能感受到路平成果，對施工團隊高效率很有感。

林欽榮說，由測量人員、交維人員、鋪築工、標線廠商、瀝青廠操作人員構成的團隊，刨除機、鋪裝機、壓路機、黏油噴灑車卡車、怪手、山貓、交維車等機具設備也投入，加以運用科技輔助的路平SOP貫徹落實，以三端同步連線網路影像監控作業系統展開實時監控，由工務局道路挖掘管理中心監控室即時監看現場施工中即時影像，搭配AC料廠的駐場原料出廠品質與溫度顯示監控，透過「高雄市道路施工影像」APP即時監看道路挖掘施工案件現場情況的三方動態架構，工序攤在陽光下、無所遁形。

林欽榮表示，路平要不斷進化，才能確保民眾行的安全。

林也說，龍德新路未來將繼續往東連通到民族路，這將透過都市計畫變更以及公辦市地重劃作業的聯合開發策略，連通到河堤南路該側的工業區加以變更再生發展，透過都市計畫規畫出寬幅達26公尺的計畫道路，結合即將成圓的輕軌二階工程，構築為四通八達的交通動脈網路，為鼓山區、三民區發展注入新血輪。