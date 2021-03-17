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注意！金門警方取締違停 這2台搶錢搶很兇
別以為沒警察就可以亂停車，小心「天眼」！金門縣警局交通隊表示，去年在金城鎮金城車站及西南里辦公處前2路段， 設置違規停車自動執法偵測系統，經109年2月份的勸導期後，自109年3月1日起開始執法，經統計去年3月至今年2月共計取締違規停車2647件，縣警局提醒民眾切勿隨意違規停車，以免經舉發後，荷包大傷。
金門警方表示，金城郵局至農會紅線路段及西南門里辦公處前公車停靠區，經常發生違規停車現象，常導致公車無法靠近人行道停靠而難以上下公車，也造成並排停車及機車騎士鑽行的亂象，所以在去年2月設置違規停車自動執法偵測系統。在上述路段只要違規停車超過3分鐘且未能保持立即行駛之狀態，即會遭到舉發。另警方在該路段也有設置明顯的告示牌。
警方提到，依道路交通管理處罰條例第56條規定：「在禁止臨時停車處所停車，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。」經統計去年3月至今年2月，違規停車自動執法偵測系統在金城車站前路段共取締2451件，在西南門里辦公處前路段共取締196件，合計2647件，平均每個月取締約220件。
金門縣警局局長蔡祥春提醒，地區民眾不管駕駛汽車、機車都要遵守交通法令，且不要貪圖一時的方便而違規停車。如因違規停車而造成交通事故，駕駛人仍須擔負相關的刑事責任、行政責任及民事損壞賠償責任。
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