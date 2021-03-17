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注意！金門警方取締違停 這2台搶錢搶很兇

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城郵局至農會紅線路段的公車停靠區，經常發生違規停車現象，警方於是設置違規停車自動執法偵測系統。圖／警方提供
金城郵局至農會紅線路段的公車停靠區，經常發生違規停車現象，警方於是設置違規停車自動執法偵測系統。圖／警方提供

別以為沒警察就可以亂停車，小心「天眼」！金門縣警局交通隊表示，去年在金城鎮金城車站及西南里辦公處前2路段， 設置違規停車自動執法偵測系統，經109年2月份的勸導期後，自109年3月1日起開始執法，經統計去年3月至今年2月共計取締違規停車2647件，縣警局提醒民眾切勿隨意違規停車，以免經舉發後，荷包大傷。

金門警方表示，金城郵局至農會紅線路段及西南門里辦公處前公車停靠區，經常發生違規停車現象，常導致公車無法靠近人行道停靠而難以上下公車，也造成並排停車及機車騎士鑽行的亂象，所以在去年2月設置違規停車自動執法偵測系統。在上述路段只要違規停車超過3分鐘且未能保持立即行駛之狀態，即會遭到舉發。另警方在該路段也有設置明顯的告示牌。

警方提到，依道路交通管理處罰條例第56條規定：「在禁止臨時停車處所停車，可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。」經統計去年3月至今年2月，違規停車自動執法偵測系統在金城車站前路段共取締2451件，在西南門里辦公處前路段共取締196件，合計2647件，平均每個月取締約220件。

金門縣警局局長蔡祥春提醒，地區民眾不管駕駛汽車、機車都要遵守交通法令，且不要貪圖一時的方便而違規停車。如因違規停車而造成交通事故，駕駛人仍須擔負相關的刑事責任、行政責任及民事損壞賠償責任。

金門警方在西南門里辦公處前公車停靠區設置違規停車自動執法偵測系統，只要臨停超過3分鐘，就會被拍照舉發。圖／警方提供
金門警方在西南門里辦公處前公車停靠區設置違規停車自動執法偵測系統，只要臨停超過3分鐘，就會被拍照舉發。圖／警方提供

金門 公車

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