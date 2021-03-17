因應高雄輕軌二階工程 龍德新路拓寬工程先行

高雄輕軌二階大順路段基礎工程施工，因應鋪軌等工程造成交通衝擊，市府工務局近期辦理龍德新路拓寬工程，昨、今天將持續進行鋪設部分路段瀝青，後續道路拓寬預計4月底完成。

高雄輕軌異議路段復工，目前推進到美術館一帶，至於大順路段鋪軌預計民國111年底展開，但沿線道路停車彎及箱涵改善工程已陸續辦理；因應大順路輕軌工程可能造成交通衝擊，工務局加速龍德新路拓寬工程。

新建工程處昨天晚上9時起封閉龍德新路（新德路至自由一路段）北側車道到今天上午6時，並於晚間9時再封閉南側路段到明天上午6時進行道路鋪設及標線。

高雄市政府副市長林欽榮昨晚視察工程進度並慰勞人員辛苦。他在臉書發文指出，好市多賣場及朕豪大酒店等周邊交通將是輕軌C24、C25至C26站必經交通熱點，因此市府檢討區域交通並啟動龍德新路拓寬工程，以分散大順路車潮，降低輕軌建設施工對周邊車流影響。

龍德新路拓寬工程經費約新台幣3200萬元，西起新德路東至大順一路，長約675米；現況通行路寬20米，拓寬後通行路寬為26米，可紓解輕軌及商業區平日及假日的龐大車流。

後續龍德新路（自由一路至大順一路段）道路拓寬工程預計4月底完成，至於人行環境及排水系統工程7月完工。