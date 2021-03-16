立榮攜手長汎推超值旅程 跟團遊自由行都精彩

立榮航空與長汎旅行社今天在小金門舉辦「開啟金艷烈嶼」旅遊產品發表會，會中介紹此次為大、小金門量身打造多元遊程，對於初次造訪或是毫無頭緒的旅客，是最適合參加精緻團體旅遊行程，且價錢也很超值，包含精彩超值的團體3日遊僅6999元起，2人成行的低碳主題3日遊也只要7988元起，要讓你只要花少少的錢，就可以玩得精彩。

包括立榮航空副總劉同義、長汎旅行社副總楊許虎、金門縣府秘書長陳朝金、觀光處處長丁健剛、烈嶼鄉長洪若珊、立榮航空金門站主任陳連澄等人都出席這場活動，活動由金門縣烈嶼國中舞獅團熱鬧開場，會中還介紹烈嶼豐富的觀光資源，從生態地貌、戰地史蹟、當地美食、低碳旅遊等都讓與會來賓及媒體印象深刻。

劉同義表示，立榮航空搭配長汎旅行社規劃出的優質團體行程，以及全新的立榮假期自由行平台，將帶領國人重新探索台灣深度之美，此次金門烈嶼是推廣首站，未來還會持續推廣各地觀光，為國內旅遊推開魅力之窗。

楊許虎也表示，此次為大、小金門量身打造多元遊程，對於初次造訪或是毫無頭緒的旅客，最適合參加精緻團體旅遊行程；喜歡自由行的旅客，則可透過立榮假期即訂即開，快速搜出機＋酒最佳組合價。

「許多人都以為烈嶼只有戰地史蹟，其實還有電瓶車、電動車等低碳運輸工具，讓你感受烈嶼之美！」陳朝金說，金門烈嶼一年四季皆有不同風貌，當時序入春，即是欣賞青岐海岸的「綠石槽」海岸特殊景觀；入夏則觀潮間帶生態與夜晚星空；秋有中秋搏餅及挖芋體驗；冬有候鳥棲息等四季風貌。

「2021．開啟金艷烈嶼」除了有立榮假期「春日嬉遊鈔級省」快閃方案機加酒最低2888元起，還推出房型升等、機車免費租借、加贈下午茶等加碼優惠。團體行程推出《登戰地秘境大膽島》、《金門用騎的最美》、《類出國大小金門海上遊》等最低只要$6999起，供旅客自行選擇，此外再推出《芋見國境之西幸福低碳旅行》3日特色團體遊，每人8000元有找，2人即可輕鬆成行。