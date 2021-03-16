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「大港開唱」防疫採實聯制 衛生局將緊盯戴口罩

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府舉行防疫會議，針對3月27日、28日在駁二藝術特區登場的「大港開唱」，市長陳其邁要求落實實名制、量體溫、戴口罩、保持社交距離等防疫規定。圖／高雄市政府提供
高雄市政府舉行防疫會議，針對3月27日、28日在駁二藝術特區登場的「大港開唱」，市長陳其邁要求落實實名制、量體溫、戴口罩、保持社交距離等防疫規定。圖／高雄市政府提供

高雄市政府今天舉行防疫會議，針對3月27日、28日在駁二藝術特區登場的「大港開唱」，市長陳其邁要求落實實名制、量測體溫、參與民眾遵守戴口罩、保持社交距離等防疫規定，衛生局在活動期間也會緊盯會場狀況。

衛福部疾病管制署高屏管制中心主任林明誠在防疫會上說明，目前國外血栓事件經調查、分析，尚無證據顯示與接種AZ COVID-19疫苗有關。陳其邁希望向外界清楚說明，避免民眾接收錯誤疫苗資訊而降低接種意願。

林明誠表示，全球目前接種5百萬劑AZ疫苗，約有30個血栓個案，遠低於背景值。即便沒打疫苗，歐美平時血栓的發生率是千分之1到2。而國人血栓的背景值更低，大約是每1萬人才1.59人，歐美是台灣的5到10倍。從歐美的血栓事件來看，其與AZ疫苗完全無關。

高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市約有2.3萬醫護人員，登記有意願接種疫苗者已超過1萬，只要疫苗分發下來，高雄會立即施打。如果疫苗完全到位，高雄施打疫苗的量能可以達到每日6.5萬劑至10萬劑，希望能趕快形成群體免疫力。

高雄市政府今舉行防疫會議。圖／高雄市政府提供
高雄市政府今舉行防疫會議。圖／高雄市政府提供

AZ疫苗 衛生局 高雄市 大港開唱

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