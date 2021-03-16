漁船失去動力險擱淺 金門海巡緊急救援

中央社 / 金門縣16日電

海巡署第九（金門）海巡隊今天表示，金門籍「渤海一號」漁船昨夜在后江灣海域作業，因船舶引擎故障失去動力，海巡艇安全拖帶進港，並在完成救援後持續巡弋勤務。

金門海巡隊表示，海巡署第12巡防區指揮部昨晚接獲通報，渤海一號漁船在后江灣海域1.1浬處作業，因船舶引擎故障失去動力無法排除，立即調派線上PP-3552及CP-1022海巡艇前往救援。

海巡隊副隊長李志平表示，海巡隊PP-3552海巡艇接獲通報後立即趕赴救援，抵達雞鳴山西北方1.1浬時，發現「渤」船船上3人海域漂流，經瞭解「渤」船因船舶引擎故障無法立即排除，船上無錨且附近海域周遭有諸多暗礁，聯繫友船協助未果，希望請海巡艇協助拖返后豐港。

李志平表示，為防止「渤」船擱淺於暗礁，經線上艇長評估海域海象及船舶噸位後實施拖帶，由CP-1022海巡艇安全拖帶進港，並在完成這次救援勤務後接續執行巡弋勤務。

海巡署呼籲，船隻或工作船出海作業應加強航前檢查，確保生命及財產安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案專線或透過漁業電台通報，海巡署將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

海巡署 金門

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