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金門籍漁船失去動力險擱淺 海巡獲報緊急馳赴救援

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
失去動力的金門籍漁船「渤海○號」漁船，後來是在金門海巡隊的巡艇救援下，才能成功返回后豐港碼頭。圖／金門海巡隊提供
失去動力的金門籍漁船「渤海○號」漁船，後來是在金門海巡隊的巡艇救援下，才能成功返回后豐港碼頭。圖／金門海巡隊提供

海巡署第12巡防區指揮部今天表示，1艘金門籍漁船「渤海○號」漁船昨日深夜在后江灣海域1.1浬處作業，因船舶引擎故障失去動力無法排除，趕緊呼救，金門海巡隊獲報立即調派線上PP-3552及CP-1022海巡艇前往救援，協助將船拖回后豐港，船上3人平安無事，頻頻道感謝。

金門海巡隊在昨日晚間20時20分接獲通報，有艘金門籍「渤海○號」漁船於后江灣海域1.1浬處作業，因船舶引擎故障失去動力，海巡隊所屬PP-3552海巡艇接獲通報後立即趕赴救援，於21時抵達雞鳴山西北方1.1浬，發現「渤」船於該海域漂流，船上3人看到救星來了，趕緊呼救。

據瞭解，「渤」船因船舶引擎故障無法立即排除，船上無錨且該海域周遭有諸多暗礁，並聯繫友船協助未果，船上3人眼見風浪越來越大，也相當擔憂，趕緊請海巡艇協助拖返后豐港，為防止「渤」船擱淺於暗礁，經線上艇長評估海域海象及船舶噸位後實施拖帶，由CP-1022海巡艇安全拖帶進港。

海巡署呼籲，船隻或工作船出海作業應加強航前檢查，確保生命及財產安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案專線或透過漁業電台通報，海巡署將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

1艘金門籍漁船「渤海○號」漁船昨深夜在后江灣海域1.1浬處作業，因船舶引擎故障失去動力無法排除，後來是金門海巡隊調派線上巡艇前往救援，船員上岸時也依法量測體溫。圖／金門海巡隊提供
1艘金門籍漁船「渤海○號」漁船昨深夜在后江灣海域1.1浬處作業，因船舶引擎故障失去動力無法排除，後來是金門海巡隊調派線上巡艇前往救援，船員上岸時也依法量測體溫。圖／金門海巡隊提供
海巡署第12巡防區指揮部副隊長李志平今天說明整起本國籍漁船險擱淺的救援事件。記者蔡家蓁／攝影
海巡署第12巡防區指揮部副隊長李志平今天說明整起本國籍漁船險擱淺的救援事件。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 金門

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