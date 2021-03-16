金門籍漁船失去動力險擱淺 海巡獲報緊急馳赴救援

海巡署第12巡防區指揮部今天表示，1艘金門籍漁船「渤海○號」漁船昨日深夜在后江灣海域1.1浬處作業，因船舶引擎故障失去動力無法排除，趕緊呼救，金門海巡隊獲報立即調派線上PP-3552及CP-1022海巡艇前往救援，協助將船拖回后豐港，船上3人平安無事，頻頻道感謝。

金門海巡隊在昨日晚間20時20分接獲通報，有艘金門籍「渤海○號」漁船於后江灣海域1.1浬處作業，因船舶引擎故障失去動力，海巡隊所屬PP-3552海巡艇接獲通報後立即趕赴救援，於21時抵達雞鳴山西北方1.1浬，發現「渤」船於該海域漂流，船上3人看到救星來了，趕緊呼救。

據瞭解，「渤」船因船舶引擎故障無法立即排除，船上無錨且該海域周遭有諸多暗礁，並聯繫友船協助未果，船上3人眼見風浪越來越大，也相當擔憂，趕緊請海巡艇協助拖返后豐港，為防止「渤」船擱淺於暗礁，經線上艇長評估海域海象及船舶噸位後實施拖帶，由CP-1022海巡艇安全拖帶進港。

海巡署呼籲，船隻或工作船出海作業應加強航前檢查，確保生命及財產安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案專線或透過漁業電台通報，海巡署將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。