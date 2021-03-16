種425株樹苗 還高灘原樣也給高屏溪河濱寵物公園樹蔭　

屏東縣政府、林務局屏東林區管理處以及水利署第七河川局今天上午合辦「森存之道-永續屏東」植樹活動，邀請鄰近小學師生、民代等人，一同前往高屏溪河濱寵物運動公園，種下425株台灣原生種苗木，同時也為缺乏樹蔭的公園提供遮蔽空間。縣長潘孟安表示，多年來種樹、植栽分送，期盼增添環境美學，與更多舒適愜意的空間。

縣府指出，高屏溪左岸高灘地屬沿岸重要的生態廊道，2009年，曾因莫拉克颱風侵襲，棲地環境受到嚴重破壞，造成生態衝擊，為恢復高灘地原樣，並重新營造適合自然棲地，本次植樹地點，為高屏溪河濱寵物運動公園。

此外，身受毛小孩飼主喜愛的河濱寵物運動公園，因缺乏遮蔽物，縣府也曾多次接獲民眾反應，公園又熱又曬，因此，本次河川沿岸植樹，除了對生態環境有正面效益外，抑制河川揚塵，也替更多來河岸運動的民眾，透過樹蔭增加，讓公園更舒適愜意。

潘孟安表示，每年植樹節，都會配合林管處一同植樹，多年來透過種樹以及植栽分送，對環境美學與增添宜人的休憩環境，都有相當助益，同時也以這樣的方式，傳達森林永續觀念的教育目的。

潘孟安還說，近幾年屏東縣在林管處協助下，山地禁伐獎勵高達2萬3千多公頃，平地造林植栽等也達1萬5千多公頃，都是全國之最。

縣府表示，「森存之道-永續屏東」活動，種下苦楝、水黃皮、月橘、枯里珍等425株台灣原生種苗木，今年植樹活動，繼續以國土綠網及生物多樣性為主軸，串聯東西向河川及綠帶，連結山脈至海岸，構築全方位國土生態綠色網絡，提升淺山、平原、溼地及海岸的生態棲地功能，營造友善環境，促進永續發展。