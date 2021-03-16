金門學子擺脫「菜英文」 小五生今年起全面檢測托福

金門縣政府今日宣布與TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司合作，引進美國教育測驗服務社（ETS）資源，自110學年度起，全縣國小學童從5年級起將每年參加國際兒少英語檢測，另外，縣府也會結合美國ETS資源，成立「國際雙語人才培力資源中心」，提供教師進修資源及課程諮詢，厚植在地教師英語教學力。

金門縣政府與TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司雙方於今日在金湖國小舉行簽約儀式，金門縣政府由秘書長陳朝金代表，TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司由董事長邵作俊代表簽約。

陳朝金表示，縣府近年積極結合公私部門教育專業資源，整合英語教學及國際教育，發展創新及具在地特色的英語教學及國際教育課程計畫，並獲中央相關經費支持補助，推動英速魔法學院計畫、引進外籍英語教學師資、學校國際化計畫、國際交流計畫及國際教育在地化課程等。

邵作俊表示，忠欣公司很榮幸能為建構金門英語及國際教育的遠景盡一份心力，將托福系列中針對八歲以上小朋友設計的 TOEFL Primary測驗引進金門，在金門常設考場，結合國際兒少英語檢定與素養教學的優勢，提供系統性的檢視評估英語教學成效的工具。

金門縣教育處長羅德水說，108課綱實施後，要培養的是學生的核心素養，核心素養重視培養學生將知識運用在生活上的能力，TOEFL Primary測驗內容可以幫助教師進一步了解學生是否具備「應用知識與技能」，來達成英語溝通與問題解決的能力，目標與課綱強調的核心素養不謀而合。

簽約儀式中特別把英語教室搬到現場，請金湖國小師生示範如何應用國際兒少英語檢測在英語素養教學上的實況，讓小朋友學習運用英語思考並解決問題，發揮在生活中運用英語的能力。