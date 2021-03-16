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凹子底立體停車場BOT案 高市府估收益逾47億元

中央社 / 高雄16日電

高市凹子底是北高雄新興發展區，人口漸多商業活絡，但面臨嚴重停車問題，市府以停車場用地辦理BOT開發，除解決停車問題，還能因開發帶給市庫含權利金約新台幣47.8億元收益。

凹子底停車場基地位在神農、南屏路口，面積8375平方公尺，為了擴大停車使用，市府以BOT開發，予業者使用年限50年，建築將做複合式商業使用，為地下4層、地上7層的立體停車場。

副市長林欽榮今天與投資者主持凹子底停車場BOT案動土，宣布工程會在112年完工，有助於擴大供給汽、機車停車，還有商場、餐廳、公家單位等進駐，不僅增加市庫收益，同時為北高雄的商業再添動能。

林欽榮並在臉書（Facebook）發文指出，業者投入工程經費約23億元，將為市庫未來的50年創造土地租金、營運權利金及稅金約47.8億元收入，達成市民、市府及企業多方受益。

凹子底停車場鄰近凹子底森林公園、捷運凹子底站及輕軌龍華國小站，附近還有漢神巨蛋百貨及即將開幕的義享天地時尚廣場、好市多賣場等。市府交通局長張淑娟表示，為解決殷切的停車需求問題，增加公共服務及減輕政府財政負擔，開發案採民間參與公共建設方式，引進民間資金及經營效率，共創三贏局面。

凹子底停車場規劃小汽車停車位600個、機車位1100個及40個自行車位。

停車場 BOT 林欽榮

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