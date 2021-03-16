入夜臭味就出現！廢棄木材回收場復燃苦了屏東潮州鎮民

屏東萬巒鄉南進路上一處廢棄木材回收場日前傳出火警，消防人員歷經7個多小時才將火勢控制，儘管這幾天持續射水、澆灌、翻攪試圖清除火苗，但由於燃燒面積過大，且堆滿易燃的廢棄木材，這兩天再度復燃，燃燒臭味飄散至潮州鎮，引起居民反彈，相關單位到場關切，屏東縣政府環保局也將依空氣汙染防制法第32條開罰，裁罰至少20萬元以上。

這兩天深夜燃燒的氣味，隨著夜間受沉降氣流影響，飄散至潮州鎮內，不少居民無法忍受惡臭上網或撥打電話向相關單位反應。縣府環保局、潮州鎮長周品全，以及鎮民代表林耀宗等人連夜追查，發現臭味來源為13日萬巒廢棄木材回收場復燃。

這起火災，發生於13日凌晨3時許，屏東萬巒南進路一處廢棄木材回收場，不明原因起火，警消獲報到場，歷經7個多小時才將火勢控制，火災期間，消防分別在13日派出17輛、14日11輛、15日7輛以及今天5輛，消防車到場滅火，且不斷射水、澆灌，還出動怪手不斷翻攪，試圖清除火苗。

由於該火場燃燒面積過大，初估面積近3000坪，實際燃燒面積仍待釐清，但場內堆滿易燃的廢棄木材，導致昨天晚上再度復燃，加上現場屬於水源缺乏區，只能仰賴消防水車來回灌救，目前仍在現場進行殘火處理。