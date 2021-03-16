有中餐證照的喜憨兒 努力學廚藝當「媽媽的眼睛」

喜憨兒基金會高雄庇護工場中央廚房有6名憨兒在此工作，其中31歲的自閉症身心障礙者「阿宏（化名）努力學習廚藝，已取得中餐丙級證照，在庇護員工組成的烹飪教室每月活動中，展現廚藝；更令基金會人員感動的是，阿宏承擔起家庭經濟重擔，全心照顧失去左手臂、眼睛功能退化的媽媽，當「媽媽的眼睛」。

阿宏在喜憨兒高雄庇護工場中央廚房的工作，主要負責備餐，每個月1萬2千多元薪水。他從小和媽媽相依為命，他的母親在一場意外中失去了左手臂，加上眼睛功能退化，無法就業，。阿宏在中央廚房努力工作賺取薪資，在家會協助媽媽打理生活起居上大小事，當「媽媽的眼睛」。

喜憨兒基金會表示，阿宏剛來到庇護工場時，工作上有許多自己的想法，這反而使得他作出來的廚藝品質常未達要求，就服員於是觀察阿宏的行為模式，發現如果給他明確的標準，他會照作，而且做得不錯；於是，請阿宏依據標準方式切菜，同時學習依照標準作業程序工作；庇護工場的老師也觀察到阿宏學習能力強，即鼓勵他考證照為將來外出就業加分。阿宏也很努力，下班後都會主動留下來練習學科試題，並利用鮮魚練習術科題目，也取得中餐丙級證照。

喜憨兒高雄庇護工場中央廚房目前有6名憨兒工作，參與餐盒便當製作、外燴餐點訂製、基金會其他據點的學員團膳、創作料理、餐廳食材前置處理與包裝等，庇護工場的就服員依學員的特質分配工作，例如安排力氣大的「阿中」切南瓜，細心的「小淳」主責醬汁包裝，阿宏負責需要秤重的打白飯工作。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，庇護工場的中央廚房提供安全的職場環境給憨兒們工作機會，透過工場實作，由專業廚師及就服員帶領他們從事廚務工作，是將來轉銜至一般職場就業的中繼站，透過長期工作支持與輔導，結合轉銜流程規劃，提升憨兒的就業能力和職涯發展。庇護工場除了服務憨兒提供就業機會，也有嚴選有履歷食材做出來美味健康便當，另有外燴餐點。喜憨兒好食便當每個80元起，外燴餐點依預算量身訂做，歡迎各界人士來電訂購，洽詢電話：07-710-6861 。