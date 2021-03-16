大榮中學汽車科學生協助車禍受傷婦人 暖心行為受表揚

高雄市大榮中學汽車科三年級學生高貫樸、李岱錡與廖鈞翔，3月12日星期五放學時在大順路與河堤路交叉口，看到有位騎機車的老婦人暈倒在路肩，趕緊停下來協助，通知警方及聯絡救護車，並在現場指揮交通，保護受傷的老婦人。校長王玉如今天在朝會公開表揚3名學生，頒發「熱心公益」善行可嘉」獎狀鼓勵。

當時正巧開車經過的大榮中學家長會總幹事林至佳，也立刻打電話並傳line照片通知學校學務處，關心是否是學生車禍。不到5分鐘，學生們就接到班導余國彰的關心電話，並告知現場處理狀況。圍觀的路人都稱讚學生們的熱心，值得表揚！

王玉如說，現代社會為避免被誤會或避免麻煩，已經鮮少人願意在車禍現場挺身而出主動幫忙，大榮中學學生能主動協助，真的很暖心。學校對學生品德教育非常重視，也多次獲得教育部全國高級中學品德教育優等獎。

學生說，看到需要幫助的人，就應該主動伸出援手，社會才會更溫暖。

218公車司機日前也打電話給大榮校方提到學生的另一件義行，飛修科及電機科的幾名學生，固定時間都會搭乘他所駕駛的218公車上學，學生會在公車停靠站主動前往攙扶行動不便的人上車。他觀察好久一段時間，忍不住感動的心，記住學生的姓名致電，表達對學生的義行讓他非常感動，且請求學校給予表揚。