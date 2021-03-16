屏東恆春半島洋蔥傳病害 立委邀官員會勘

屏東恆春半島的洋蔥傳出黃萎病、炭疽病等病害，農民紛向立委陳情，立委莊瑞雄、蘇震清今天邀官員會勘，周春米也呼籲農政單位協助。

莊瑞雄、蘇震清今天上午邀農糧署副署長姚志旺及高雄區農業改良場專家，2人先後到車城鄉與當地鄉長一起會勘洋蔥田，了解病害災情。

高雄區農業改良場作物環境課長曾敏南表示，今天勘查的洋蔥田感染黃萎病居多，炭疽病居次，黃萎病是「鐮刀菌」感染，病原菌藉由灌溉水傳佈，導致病害蔓延較廣、較快；炭疽病則因日夜溫差大，導致露水較重，且氣溫高，讓病害發展速度較快。

曾敏南表示，這些病害通常要在育苗時用藥劑防治，現在到了採收期，已無法再用藥，今天會勘的只是一塊洋蔥田，到底恆春半島洋蔥田受害面積有多大，需要鄉鎮公所查估面積後才知道。

車城鄉農會總幹事林茂盛說明，今年春季氣候異常，早晚溫差很大，夜晚露水深，白天日照強，田間溫度不斷升高，導致洋蔥病害發生，黃萎病被稱為洋蔥「癌症」，只要染病不僅無法治癒，且集體傳染需整片耕鋤，令洋蔥農幾無收成，苦不堪言。

莊瑞雄勘查後隨即在臉書（Facebook）發文說，除了車城鄉外，恆春鎮的洋蔥也傳出災情，希望農政相關單位能儘速完成查估，早日發放補助，協助受害農民安度難關。

他說，洋蔥近年種植成本逐年增加，目前每分地成本約新台幣4萬至4萬5000元，目前天然災害救助，每分地3600元，希望能提高救助金額，減輕農民損失。

蘇震清也在臉書表示，將要求農委會加速天然災害救助流程，有許多蔥農都是租地耕作，甚至有些只是口頭約定，將一併檢討救助方式，以確保實際耕作者能收到補助。

周春米則發出新聞稿，呼籲農委會協助改善及救助農民。

姚志旺表示，將按照天然災害救助的程序來做，由鄉鎮公所查估受害面積，再上報縣政府、農委會，如果達到天然災害救助標準，就能補助。

除了已在採收期洋蔥外，目前開花期的屏東南區枋山、枋寮、春日等鄉的芒果也因氣候乾旱而遭到薊馬病蟲害的侵襲，莊瑞雄及周春米日前也會同農政單位前往受害農民果園會勘，今天蘇震清也邀姚志旺會勘芒果災害，都呼籲農委會給予天然災害救助。

莊瑞雄、周春米及鍾佳濱都有意參加民進黨屏東縣長黨內的初選，因涉官司於2月宣布退出民進黨的蘇震清選不選縣長的意向未明，屏東的農業災害，立委們紛紛勘災，也讓農政官員們忙翻了。