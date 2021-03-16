快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

屏東恆春半島洋蔥傳病害 立委邀官員會勘

中央社 / 屏東縣16日電

屏東恆春半島的洋蔥傳出黃萎病、炭疽病等病害，農民紛向立委陳情，立委莊瑞雄、蘇震清今天邀官員會勘，周春米也呼籲農政單位協助。

莊瑞雄、蘇震清今天上午邀農糧署副署長姚志旺及高雄區農業改良場專家，2人先後到車城鄉與當地鄉長一起會勘洋蔥田，了解病害災情。

高雄區農業改良場作物環境課長曾敏南表示，今天勘查的洋蔥田感染黃萎病居多，炭疽病居次，黃萎病是「鐮刀菌」感染，病原菌藉由灌溉水傳佈，導致病害蔓延較廣、較快；炭疽病則因日夜溫差大，導致露水較重，且氣溫高，讓病害發展速度較快。

曾敏南表示，這些病害通常要在育苗時用藥劑防治，現在到了採收期，已無法再用藥，今天會勘的只是一塊洋蔥田，到底恆春半島洋蔥田受害面積有多大，需要鄉鎮公所查估面積後才知道。

車城鄉農會總幹事林茂盛說明，今年春季氣候異常，早晚溫差很大，夜晚露水深，白天日照強，田間溫度不斷升高，導致洋蔥病害發生，黃萎病被稱為洋蔥「癌症」，只要染病不僅無法治癒，且集體傳染需整片耕鋤，令洋蔥農幾無收成，苦不堪言。

莊瑞雄勘查後隨即在臉書（Facebook）發文說，除了車城鄉外，恆春鎮的洋蔥也傳出災情，希望農政相關單位能儘速完成查估，早日發放補助，協助受害農民安度難關。

他說，洋蔥近年種植成本逐年增加，目前每分地成本約新台幣4萬至4萬5000元，目前天然災害救助，每分地3600元，希望能提高救助金額，減輕農民損失。

蘇震清也在臉書表示，將要求農委會加速天然災害救助流程，有許多蔥農都是租地耕作，甚至有些只是口頭約定，將一併檢討救助方式，以確保實際耕作者能收到補助。

周春米則發出新聞稿，呼籲農委會協助改善及救助農民。

姚志旺表示，將按照天然災害救助的程序來做，由鄉鎮公所查估受害面積，再上報縣政府、農委會，如果達到天然災害救助標準，就能補助。

除了已在採收期洋蔥外，目前開花期的屏東南區枋山、枋寮、春日等鄉的芒果也因氣候乾旱而遭到薊馬病蟲害的侵襲，莊瑞雄及周春米日前也會同農政單位前往受害農民果園會勘，今天蘇震清也邀姚志旺會勘芒果災害，都呼籲農委會給予天然災害救助。

莊瑞雄、周春米及鍾佳濱都有意參加民進黨屏東縣長黨內的初選，因涉官司於2月宣布退出民進黨的蘇震清選不選縣長的意向未明，屏東的農業災害，立委們紛紛勘災，也讓農政官員們忙翻了。

莊瑞雄 農民

延伸閱讀

恆春半島洋蔥病害肆虐 拚縣長初選莊瑞雄周春米都關切

財產申報／蘇震清大買未上市股 負債逾2億

蘇震清不受退黨影響行程滿檔 往後地方服務依舊

蘇震清退出民進黨 牽動屏東選情

相關新聞

電鍋炒鍋滿滿泥巴 高雄幼兒園學習區遭校外人惡搞破壞

高雄市路竹大社國小規畫一處戶外學習區，小朋友可以種菜、玩泥巴。學生昨天一早上學卻發現，疑有民眾假日進入校園嬉戲造成環境凌...

這張外送單超狂！東港牛排送上船班 飄洋過海到小琉球

臉書社團「爆廢1公社」昨天有網友貼文表示，朋友在屏東擔任外送員，竟然在接到來自離島小琉球的訂單，並要求將牛排餐點送到指定...

高流音樂中心27日滿載測試 史哲：再調整下就全面啟動

高雄流行音樂中心預計今年啟用，3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試，邀請3千人進場觀看演出，昨中午...

大榮中學汽車科學生協助車禍受傷婦人 暖心行為受表揚

高雄市大榮中學汽車科三年級學生高貫樸、李岱錡與廖鈞翔，3月12日星期五放學時在大順路與河堤路交叉口，看到有位騎機車的老婦...

高雄市槍聲頻響 藍營議員定期大會質詢重點在治安

高雄市議會第三屆第五次定期大會下個月8日將開議，市長陳其邁預計12日和13日進行施政報告並接受質詢，國民黨議員已著手準備...

恆春半島洋蔥病害肆虐 拚縣長初選莊瑞雄周春米都關切

屏東恆春半島是國內洋蔥最大產區，本月進入採收期，恆春鎮、車城鄉卻傳出受炭疽病及黃萎病等病害感染，災損嚴重，2位要拚下屆屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。