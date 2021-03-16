高雄市槍聲頻響 藍營議員定期大會質詢重點在治安

高雄市議會第三屆第五次定期大會下個月8日將開議，市長陳其邁預計12日和13日進行施政報告並接受質詢，國民黨議員已著手準備資料要就治安問題質詢陳其邁。

本月7日大樹區發生一起64歲男子與妻爭吵後，向勸架的兩名男子開槍致死，國民黨議員李雅靜立即譴責市政府維護治安的行動不力。她說，看到那位犯嫌是白髮蒼蒼的一般市民時，真的很憂心高雄的治安，連那樣的市民都有槍，難道高雄只有她沒有槍？3月15日鳳山街頭又發生開槍事件，她更擔心「高雄街頭走路會不會撿到槍、踢到慶記？」並向市府喊話，治安環境惡劣，不僅市民不安，投資商也會卻步。國民黨議員黃紹庭也用「月月有槍聲」形容高雄好像是「慶記之都」。

陳其邁與市警局長黃明昭將肅槍列為維護治安重點，陳其邁並要求市警局針對治安熱點持續掃蕩犯罪、查察槍枝、增加見警率，徹底落實相關案件追查，槍枝要溯源管理，更要與警政署充分合作，加強查察轄區的改造槍枝工廠或其他的地下工廠，以遏止槍械氾濫。

議會大會下個月就開議，議員開始準備質詢資料，包括李雅靜、黃紹庭等議員，已把維護治安列為質詢重點，要追問市政府、市警局的具體措施與成效。