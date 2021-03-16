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維護澎湖清代古砲發現砲彈 軍方初判無危險

中央社 / 台南16日電

國立台南藝術大學接受澎湖文化局委託協助維護一批清代古砲，在其中一門砲管內發現一只鏽蝕嚴重砲彈，警方昨天獲報後通報軍方防爆人員勘驗，初判沒有危險性，交由軍方處理。

台南市政府警察局麻豆分局湖山派出所所長許允昌今天表示，昨天下午接獲台南藝術大學藝術史學系人員來電指出，日前協助澎湖縣文化局整理一批清朝古砲文物時，從其中一門砲管內勾出一只鏽蝕嚴重的砲彈，警方同時通報軍方防爆人員到場協助勘驗。

許允昌表示，軍方人員初判砲彈樣式疑似是日治時期的75MM彈頭殘體，沒有火藥殘留，也沒有危險性，但因砲彈屬於不能上船的物品，因此暫時沒有與已完成維護修復的古砲一起裝運回澎湖，先轉交軍方人員帶回處理與保管。

依據文化部文化資產局資料，澎湖縣政府珍藏的清朝古砲群共有13門，具有歷史脈絡，見證清代澎湖海防軍事措施與導航設備，對於澎湖、台灣近代歷史有相當意義，砲身尚有徽章圖案及製造局等字跡可辨視，顯示不同時代與功能，以及清代與西洋不同式樣，於公元2016年指定登錄為一般古物。

澎湖縣政府文化局自2017年起委託台南藝術大學辦理古砲維護計畫，部分就地修復，部分裝運到台南藝術大學進行修復，完成後再運回澎湖。

澎湖 文化局

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