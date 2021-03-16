恆春半島洋蔥病害肆虐 拚縣長初選莊瑞雄周春米都關切

屏東恆春半島是國內洋蔥最大產區，本月進入採收期，恆春鎮、車城鄉卻傳出受炭疽病及黃萎病等病害感染，災損嚴重，2位要拚下屆屏東縣長黨內初選的民進黨不分區立委莊瑞雄和周春米，不約而同為蔥農爭權益；莊今天到現地會勘查，要求農政相關單位儘速完成查估，早日發放補助；立委周春米也沒缺席，要求農委會積極協助排除炭疽病，並研議搶救及災害救助機制。

莊瑞雄今天偕農糧署姚志旺副署長 、車城鄉長張春桂、車城鄉農會總幹事林茂盛總、高雄農改場植物保護專家陳泰元及當地村長、蔥農至現地會勘；車城鄉長張春桂說，受影響的植株相當多，一株得病全區幾乎都受感染，估計全鄉受病害感染區域占三分之二。

林茂盛說，今年春季氣候異常，早晚溫差很大，夜晚露水深，白天日照強，田間溫度不斷升高，導致洋蔥病害發生，而已進入結球期的洋蔥，受軟腐病、露疫病、黃萎病及炭疽病等害病影響造成植株腐爛，尤其黃萎病被農民視為洋蔥「癌症」，只要染病，不僅無法治癒，且集體傳染需整片耕鋤，洋蔥農幾無收成，苦不堪言。

農改場植物保護專家表示，田間炭疽病、細菌性軟腐病及黃痿病發生嚴重，部分有紫斑病及白絹病且有複合感染現象，推測可能原因.日夜溫差大，導致露水較重，且氣溫高，病害較容易發生且發展速度較快，另個原因是病原菌藉由灌溉水傳佈，導致病害蔓延較廣、較快。

莊瑞雄說，今年病害對恆春半島洋蔥的影響相當嚴重，恆春產區也有，希望農政相關單位能儘速完成查估，早日發放補助，協助受害農民度過難關；洋蔥近年種植成本逐年增加，目前每分地成本約4萬至4萬5000元，目前農業天然災害救助每分地3600元，希望能提高救助金額，減輕農民損失。

周春米也表示，最近接獲車城鄉農民陳情洋蔥近日飽受炭疽病侵襲，目前受影響範圍雖以田中社區至屏151縣道，和保力山腳至保力保安宮為主；根據氣象局的天氣預測，接下來屏東縣仍然會是乾熱的天氣，擔心影響面積會越來越大，農委會應積極協助排除炭疽病，並研議搶救及災害救助機制。