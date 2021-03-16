凹子底停車場BOT動土 林欽榮：可為市庫帶來逾10億收入

高雄市凹子底停車場BOT案今舉行動土典禮，預計2023年完成一座複合式立體停車場，完工後可為鼓山凹子底地區提供600格小型車位、1100格機車位及40格自行車位，並有政府辦公廳舍、商場與餐廳等進駐，預計可為市庫帶來土地租金及營運權利金約10.5億元收入。

交通局表示，凹子底停車場BOT案今舉行動土典禮，完工後可為鼓山凹子底地區提供600格小型車位、1100格機車位及40格自行車位，並進駐政府辦公廳舍、商場與餐廳，為當地帶來嶄新的公共建設與服務。

副市長林欽榮表示，該案工程經費約23億元，將興建地下4層、地上7層的立體停車場，並進駐戶政事務所、交通警察大隊、商場與餐廳。

林欽榮說，該停車場除了可增加當地公共停車供給外，還能創造數百個就業機會、帶動區域經濟發展，並預計為市庫帶來土地租金及營運權利金約10.5億元收入。

停車場坐落於鼓山區神農路與南屏路交叉口，鄰近凹子底森林公園、捷運凹子底站及輕軌龍華國小站，周邊商業活動繁榮，停車需求高。

交通局長張淑娟說，為增加當地公共停車供給並減輕政府財政負擔，交通局以推動促進民間參與公共建設方式，引進民間資金及經營效率，興建及營運複合式立體停車場。

此外，為因應民眾施工期間的停車需求，交通局已彙整周邊替代路外公共停車場資訊，民眾可至交通局網站(https://www.tbkc.gov.tw/)查詢。