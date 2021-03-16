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高流音樂中心27日滿載測試 史哲：再調整下就全面啟動
高雄流行音樂中心預計今年啟用，3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試，邀請3千人進場觀看演出，昨中午12點開放線上索票，不到1分鐘被索取一空。副市長史哲說，希望27日後收集相關需要調整的事項，再進行一段時間調降，海音館就將全面啟動。
針對高流測試，史哲今上午在市政會議後表示，其實2月3日已進行過流行音樂產業界的業內測試，針對專業的軟硬體技術人員等。3月27日是大港開唱，同一天在海音館要進行滿載測試，索票已經全部索完。
史哲說，進行海音館滿載測試時，同時會配合高流行政法人的董監事組成一個現場小組，透過這次滿載測試，不管從觀眾面、動線面或是軟硬體各方面，進行全面檢視，在27日後收集相關需要調整的事項，再來進行一段時間調降，海音館就即將全面啟動。
史哲表示，這段時間已經開放海音館下半年度的展期登記，反應相當熱烈，所以基本上應該從7月開始，海音館就會加入高雄的藝文環境，希望每一個星期都有好的演出提供給市民，這也是市民也期待已久的事。
另網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」2月22日在高雄遇襲，今凌晨涉嫌刺傷他的蔡姓男子，遭多人挾持，押至高雄左楠地區痛毆成傷。
對此，警察局長黃明昭在市政會議後表示，今天上午在六合二路發生一個蔡姓民眾被押往左營地區，後來送到榮總就醫，這個案件警方已經鎖定對象在查緝中，查緝後會釐清相關原因。
針對清明連假治安防治，市長陳其邁表示，市府會積極提高見警率，包括臨檢、路檢，及針對一些治安熱點，像KTV、汽車旅館等，對於一些涉及風險比較高、暴力衝突或犯罪處所加強見警率，清明節期間，也會全力加強打擊犯罪。
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