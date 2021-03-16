清明連假治安維護 陳其邁：加強高風險場所見警率
拚治安檢肅槍枝是高雄市的重點工作，針對即將來臨的清明連假治安維護，市長陳其邁今天指出，要積極提高見警率，包括臨檢、路檢及具高風險場所等，連假期間也會加強打擊犯罪。
近來高雄市發生多件槍擊案件，中央、地方宣示聯手拚治安，不過今天上午高雄市又傳一件持刀擄人動私刑案件，治安問題續受關注。
警察局長黃明昭在市政會議後接媒體訪問時表示，持刀擄人案掌握是名蔡姓民眾被押走，後來受傷送醫，警方鎖定對象查緝，相關的原因還在調查釐清中。
有關清明連假治安整肅，陳其邁在市政會議後接受聯訪指出，會積極地提高見警率，包括臨檢、路檢及針對一些治安熱點，還有如KTV、汽車旅館等，涉及較高風險或是暴力衝突、可能的犯罪處所都要加強見警率，即便清明節期間也會全力加強打擊犯罪。
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