快訊

全球晶圓嚴重供貨不足 大廠總經理：解決關鍵只有這招

河北「瘦肉精羊肉」風暴：中國的315黑心企業整肅大匯串

清明連假治安維護 陳其邁：加強高風險場所見警率

中央社 / 高雄16日電

拚治安檢肅槍枝是高雄市的重點工作，針對即將來臨的清明連假治安維護，市長陳其邁今天指出，要積極提高見警率，包括臨檢、路檢及具高風險場所等，連假期間也會加強打擊犯罪。

近來高雄市發生多件槍擊案件，中央、地方宣示聯手拚治安，不過今天上午高雄市又傳一件持刀擄人動私刑案件，治安問題續受關注。

警察局長黃明昭在市政會議後接媒體訪問時表示，持刀擄人案掌握是名蔡姓民眾被押走，後來受傷送醫，警方鎖定對象查緝，相關的原因還在調查釐清中。

有關清明連假治安整肅，陳其邁在市政會議後接受聯訪指出，會積極地提高見警率，包括臨檢、路檢及針對一些治安熱點，還有如KTV、汽車旅館等，涉及較高風險或是暴力衝突、可能的犯罪處所都要加強見警率，即便清明節期間也會全力加強打擊犯罪。

連假 高雄市 臨檢

延伸閱讀

韓國瑜IG換新造型 陳其邁：看起來帥氣、年輕15歲

影／陳其邁視察路平高高平 龜毛精神高規標準保障用路安全

影／黃捷自爆罷免案後性騷擾不斷 陳其邁：若報案會速查

高雄治安會報 陳其邁重申加強槍支溯源

相關新聞

電鍋炒鍋滿滿泥巴 高雄幼兒園學習區遭校外人惡搞破壞

高雄市路竹大社國小規畫一處戶外學習區，小朋友可以種菜、玩泥巴。學生昨天一早上學卻發現，疑有民眾假日進入校園嬉戲造成環境凌...

這張外送單超狂！東港牛排送上船班 飄洋過海到小琉球

臉書社團「爆廢1公社」昨天有網友貼文表示，朋友在屏東擔任外送員，竟然在接到來自離島小琉球的訂單，並要求將牛排餐點送到指定...

高流音樂中心27日滿載測試 史哲：再調整下就全面啟動

高雄流行音樂中心預計今年啟用，3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試，邀請3千人進場觀看演出，昨中午...

大榮中學汽車科學生協助車禍受傷婦人 暖心行為受表揚

高雄市大榮中學汽車科三年級學生高貫樸、李岱錡與廖鈞翔，3月12日星期五放學時在大順路與河堤路交叉口，看到有位騎機車的老婦...

高雄市槍聲頻響 藍營議員定期大會質詢重點在治安

高雄市議會第三屆第五次定期大會下個月8日將開議，市長陳其邁預計12日和13日進行施政報告並接受質詢，國民黨議員已著手準備...

恆春半島洋蔥病害肆虐 拚縣長初選莊瑞雄周春米都關切

屏東恆春半島是國內洋蔥最大產區，本月進入採收期，恆春鎮、車城鄉卻傳出受炭疽病及黃萎病等病害感染，災損嚴重，2位要拚下屆屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。