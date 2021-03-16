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盼馬祖用水無虞 民進黨連江主委李問拜會水利署

中央社 / 連江縣16日電

馬祖地區受地理限制，水資源調度不易，民進黨連江縣黨部主委李問、立委洪申翰辦公室服務主任謝雨利，昨天向經濟部水利署署長賴建信反映馬祖用水需求。

馬祖今年降雨較往年少，現以海水淡化廠為主要用水，湖庫水多存為備用。根據水利署資料統計，馬祖各島每日用水為南竿共1952噸，分別為海淡水1889噸、湖庫水63噸；北竿共324噸，其中海淡水265噸、湖庫水59噸；東引共628噸，而海淡水549噸、湖庫水79噸。根據連江縣自來水廠說法，西莒用量約為250噸，東莒約為140噸，總海淡水約250噸。

為確保馬祖四鄉五島水資源供給充足，民進黨馬祖黨部主委李問與立委洪申翰辦公室服務主任謝雨利，向水利署爭取未來馬祖海淡廠設施持續增加及改善，讓馬祖用水無虞。

李問表示，他反映東莒是目前四鄉五島唯一沒有海水淡化廠的島嶼，近期以船運從西莒載水解決缺水，建議水利署評估增加東莒海淡設施或備援井，解決用水問題。

李問表示，馬祖各島供水系統獨立，無海底管線彼此互通，若從外部建造管線「通水」，費用工程高，難以符合列島地理特性，且僅供特地島嶼使用，無法解決其他島用水問題。

連江縣自來水廠表示，水資源因東莒沒有海水淡化廠，情況最為困難，因此採取西莒海淡水船運東莒，過去曾希望透過海底管路運水，但因抽砂船問題，具有海底管路易毀壞疑慮，因此暫以船運替代，未來希望再爭取東莒海水淡化設施。

馬祖 東莒 淡水

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