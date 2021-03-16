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高雄春藝環境舞蹈劇場 結合場域突破鏡框式劇場演出

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
春藝2021環境舞蹈劇場-高雄城市芭雷舞團《華麗的年代》。高雄市文化局提供
春藝2021環境舞蹈劇場-高雄城市芭雷舞團《華麗的年代》。高雄市文化局提供

高雄春天藝術節環境舞蹈劇場系列舞作，以小型户外舞作為起點，今年邀請高雄在地新興舞蹈團隊「索拉舞蹈空間舞團」、「高雄城市芭蕾舞團」、「01舞蹈製作舞團」、「行行製作舞團」，3月20日至28日的周末，在高雄市立歷史博物館、打狗英國領事館、駁二哈瑪星鐵道園區、高美館等公共藝文場域，演出結合環境場域的最新舞作，邀民眾欣賞。

高雄市文化局表示，「環境舞蹈劇場」讓舞蹈團隊透過動態舞蹈，緊密結合静態環境，強化「人、環境、藝術」的連結，將表演藝術就近帶到民眾身邊。文化局規畫環境舞蹈劇場徵選計畫，由舞團自行提案演出場地，將在地生活中和環境感受到的共鳴帶入創作中，因此演出作品都呈現結合在地場域、突破鏡框式劇場演出形式的全新舞作，將舞台放大延伸，在戶外藝文場域進行創作展演。

2021春藝環境舞蹈劇場共4檔8場舞作，3月20、21日周末下午5點由索拉舞蹈空間舞在「高雄市立歷史博物館演出舞作《追憶》，帶領觀眾來到具有文化厚度的歷史空間，在悠揚的薩克斯風樂音下，伴隨著男女的雙人舞，訴說來不及圓滿或共同看見遺憾後生命的蹤跡。晚上7點半由行行製作舞團在高美館演出作品《mm 社交距離》，描繪病毒肆虐人們被迫保社交距離」，以舞蹈與多媒體裝置跨界呈現隔離的孤寂、解禁之初的試探與解除警報後的希望與歡愉。

3月27日下午2點、5點，01舞蹈製作舞團在哈瑪星鐵道文化園區戶外空間，為人生的每個階段生、老、病、死，跳上描敘生命終途的一部小品《最後一支舞》。3月27日、28日下午4點半在打狗英國領事館文化園區山下，高雄城市芭蕾舞團邀請編舞家王國權編創《華麗的年代》，透過舞蹈詮釋史溫侯眼中的福爾摩沙，呈現出歷史的風華與動人的台灣之美。

文化局表示，2021高雄春天藝術節《環境舞蹈》系列節目，各演出場次除打狗英國領事館文化園區依入園規定收費，其餘演出免票。歡迎民眾前往觀賞並自主戴口罩，詳情可上官網https://www.ksaf.com.tw/查詢。

春藝2021環境舞蹈劇場-行行製作團《mm社交距離》。高雄市文化局提供
春藝2021環境舞蹈劇場-行行製作團《mm社交距離》。高雄市文化局提供
春藝2021環境舞蹈劇場-索拉舞蹈空間舞團《追憶》。高雄市文化局提供
春藝2021環境舞蹈劇場-索拉舞蹈空間舞團《追憶》。高雄市文化局提供
春藝2021環境舞蹈劇場-01製作舞團《最後一支舞》。高雄市文化局提供
春藝2021環境舞蹈劇場-01製作舞團《最後一支舞》。高雄市文化局提供

舞團 劇場 社交距離

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