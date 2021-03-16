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電鍋炒鍋滿滿泥巴 高雄幼兒園學習區遭校外人惡搞破壞
高雄市路竹大社國小規畫一處戶外學習區，小朋友可以種菜、玩泥巴。學生昨天一早上學卻發現，疑有民眾假日進入校園嬉戲造成環境凌亂，洗手台與鍋碗瓢盆滿是爛泥巴未清理，雜亂景象讓師生難過不已，呼籲外界共同愛護教學資源。
大社國小附設幼兒園設置戶外學習區，學校場域對外開放，校方昨晚在臉書公布學習區假日過後的凌亂景觀，引發關注。校方說，扮演區內放置鍋碗瓢盆，被人隨意擺放，裡頭裝滿泥巴，洗手台也一樣遍布泥巴，水井蓋子被掀開，學生剛種菜的菜圃也被踩出若干腳印。
校內師長與小朋友傻眼，還有人建議以後不要讓校外人士進入校園，事後共同訂定五點戶外學習區規則，想辦法「提醒」使用民眾共同遵守與愛護。
大社國小校長張翠倫表示，此事初步判斷是假日發生的，可觀看戶外學習區的校園監視器恰巧損壞，準備申請經費維修設備；幼兒園配合課程設有戶外學習區，校園是開放空間，家長若帶幼兒來學校遊玩，盼遊戲結束後將玩具整理好，放回原處。
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