高市府填平同盟路地下道 20日起封路20天

高雄市區鐵路地下化後，市區地下道及高架橋功成身退，先後拆除7座陸橋及填平2處地下道，高市府繼中博高架橋之後，3月20日要拆同盟路地下道並填平，預計4月9日開放主線通行。

市區鐵路地下化後，市府先後拆除7座陸橋、填平2處地下道，二二八連假以9天時間拆除中博高架橋引道，並於3月8日一早啟動高雄車站站西路通行，迅速的工程進度受到肯定。

工務局規劃，再拆除同盟路地下道，20日起封路施工，預計要20天的工期，於4月9日上午6時先開放主線道雙向通行。

工務局表示，同盟路地下道鄰近愛河，108年底涵洞已先拆除頂蓋，解除車輛限高4公尺，近期要進行地下道填平、排水箱涵及新設愛河人行橋工程。

地下道填平期間的同盟三路，從力行路至建國三路段採全封閉施工，工程含中央分隔島、排水箱涵及路面填平等項目。市府建議施工期間行駛同盟三路車輛於中都橋或建國橋改道河西一路，南北向車輛請改行市中一路、中庸街及河西一路等周邊道路。

新建工程處會於工區周邊設臨時標示，請民眾儘量避開施工區，以免壅塞影響通勤時間。