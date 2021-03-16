這張外送單超狂！東港牛排送上船班 飄洋過海到小琉球

臉書社團「爆廢1公社」昨天有網友貼文表示，朋友在屏東擔任外送員，竟然在接到來自離島小琉球的訂單，並要求將牛排餐點送到指定船班，且只需要把餐點放在船上即可。即使順利完成了訂單，但這次外送奇遇，PO網後引起網友熱議，船班業者也表示，首次遇到這樣的狀況，未來可考慮與相關業者合作。

貼文指出，一名從事外送的友人，昨天接到小琉球的外送訂單，餐點為東港某平價牛排，於13時17分取餐，隨後立即衝向碼頭，抵達售票口時，還打給電話通知客人。客人便指示他，「直接騎進去找13:30的那班船」，還說，「把餐點放上船就好了，不用買票！」。

外送員趕在13時22分，騎著機車趕到指定船班，海巡人員與船務人員的目光也被他吸引。直到外送員將餐點交給船務人員並說，「這個餐點要搭13:30班次的船去小琉球」。當下船務人員愣了一下才請外送員放下餐點，並提醒，「叫客人船到港記得來拿！」。

餐點送上船後，外送員將再次打電話告知客人，「你的餐坐上13:30的船了，記得取餐喔！」這場外送經歷被PO網後，引起熱議，紛紛留言表示，「外送無極限」、「餐點搶灘成功，下次就空降的」、「小琉球不知道牛排會不會冷掉」、「真的使命必達」、「你的餐點飄洋過海來看你」。

船運業者表示，以前沒有遇到外送的情形，但對離島或在地鄉親幫一點小忙，其實都能接受；有鑑於外送業興起，這樣的模式，未來不排除可以與相關業者合作。

船運業者還說，載人的船班屬於客運船非貨運船，多數貨品，皆以琉球在地居民的民生物資為主，考量未來外送是一種趨勢，但必須在不違規的情況如何執行，仍需討論與測試，才知道可不可行。