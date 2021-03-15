滿載測試3000票1分鐘秒殺 高流再免費開放3舞台

高雄流行音樂中心今年將啟用，27日先舉辦全場域滿載測試「高流Play！」，今天開放3000名歌迷索票，結果不到1分鐘秒殺。高流也歡迎沒搶到票的歌迷免費聆聽3座戶外舞台演出。

高雄流行音樂中心表示，「高流Play！」邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、DJ Mykal a.k.a.林哲儀及康康康樂隊擔任演出嘉賓，超過半數的金曲、金音入圍、得獎歌手，各類型的不同曲風，今天中午開放索票，3000張票1分鐘內全數索取完畢。

對沒搶到票的歌迷，高流則表示，同一天也有全台樂迷期盼已久的音樂祭「2021大港開唱」，歡迎歌迷自由參與免費的3座戶外舞台「青春夢」、「小港祭」、「海波浪」，在高流、駁二、蓬萊商港區，與整個高雄港一起同樂。

高流27日滿載測試，除了檢視活動動線、硬體功能及場館服務等項目外，更要首次獨家展示全台唯一完整建置的3D沉浸式音響系統，對各種曲風的駕馭情形。

高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示，高雄民眾將搶先體驗本套音響系統，屆時請用力張開耳朵，努力感受與世界級的聲音接軌。

身兼高流董事長的高雄市文化局長王文翠更指出，高流將成全台唯一建置此音響系統的場館，基於前瞻性與開創性，及符合未來國際產業趨勢，期望透過引領台灣演唱會到達更高的視野，提升高雄及台灣在流行音樂產業界的能見度。

高流室內表演廳「海音館」屬中大型表演場館，專為流行音樂演出需求所設計。經文化部及高雄市政府共同努力，在軟硬體均有相當基礎條件下，目標打造高雄最重要的音樂基地。