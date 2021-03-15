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高流中心海音館滿載測試未演先轟動 3千張票1分鐘索畢

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄流行音樂中心3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」圖／高流中心提供
高雄流行音樂中心3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」圖／高流中心提供

高雄流行音樂中心預計今年啟用，3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」，邀請3千名歌迷進場觀看演出，當天也將開箱獨家展示全臺唯一完整建置的3D沉浸式音響系統。今天中午12點整點開放線上索票，結果不到1分鐘全數索畢。

「高流Play！」邀請高爾宣、孫盛希、宇宙人、DJ Mykal a.k.a.林哲儀，及康康康樂隊擔任演出嘉賓，超過半數的金曲金音入圍、得獎歌手，各類型的不同曲風。15日中午開放索票，3千張票在1分鐘內全數索取完畢。

高流表示，27日滿載測試除了檢視活動動線、硬體功能及場館服務等項目外，更要首次獨家展示全台唯一完整建置的3D沉浸式音響系統，對各種曲風的駕馭情形。目前這套系統在實際產業運⽤上遍及歐美，德國電⼦團體Kraftwerk、搖滾樂團史密斯⾶船及邦喬⾶、饒⾆歌⼿Alt-J，都有結合此項技術進⾏演出，甚至是冰島精靈歌手碧玉，也在2019歐洲巡迴演出中，指定使用此系統。

高流執行長李欣芸表示，3千觀眾將搶先全臺體驗這套音響系統，感受與世界級的聲音接軌。

高流董事長、高雄市文化局長王文翠表示，⾼流將成為目前全台唯⼀建置此⾳響系統的場館，基於前瞻性與開創性，及符合未來國際產業趨勢，期望透過引領台灣演唱會到達更⾼的視野，提升⾼雄、甚至整個台灣在流行音樂產業界的能⾒度。

文化局說，沒搶到票的民眾也別難過，27日還有全台樂迷期盼已久的「2021大港開場」，免費的3座戶外舞台「青春夢」、「小港祭」、「海波浪」，歡迎民眾自由入場。

高雄流行音樂中心3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」圖／高流中心提供
高雄流行音樂中心3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」圖／高流中心提供
高雄流行音樂中心3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」圖／高流中心提供
高雄流行音樂中心3月27日下午3點半進行室內表演廳「海音館」全場域滿載測試「高流Play！」圖／高流中心提供

文化局 高雄流行音樂中心

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