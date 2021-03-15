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擴大外銷通路 高雄大樹鳳梨今年首發加拿大

中央社 / 高雄15日電

高雄大樹金鑽鳳梨今天在果菜運銷合作社裝櫃16.8公噸，這是今年高雄鳳梨首發加拿大，市府農業局指出，鳳梨運抵加拿大會再分貨到溫哥華，屆時僑民可以品嚐當季的家鄉水果。

中國在上月底宣布禁止台灣鳳梨輸入，行銷及團購鳳梨成了全民運動，政府部門也努力拓展外銷通路。農業局指出，由大溫哥華僑界聯合與駐溫哥華台北經濟文化辦事處聯合主辦，發起「自己的農民我來挺」團購活動，配合貿易商進口鳳梨，拓銷加拿大市場已見成果。

大樹金鑽鳳在冠瀧果菜運銷合作社裝櫃，一箱箱優質的鳳梨堆疊裝櫃數量有16.8公噸。農業局指出，高市府自民國101年積極拓銷加拿大市場，高雄特產的番石榴、金煌芒果與火龍果在溫哥華已擁有高人氣，加上高雄首選農產品都是質優保證，很受歡迎。

農業局代理局長王正一指出，鳳梨將進入盛產期，農業局搭配內外銷分流六大措施，包括有外銷加強星馬與日本貿易，拓展新興市場、強化國內大型通路行銷、擴大校園營養午餐食用等，要為鳳梨農謀求最大的福利。這次鳳梨外銷加拿大，特別強化運輸過程的冷鏈溫度控制，盼繼續擴大加拿大市場。

農業局強調，除了新鮮鳳梨，鳳梨加工品也全方位開展，包括內門農會龍鳳酥要上架新加坡市場，大樹農會特產鳳荔雙心酥、鳳梨果肉冰棒及蔭鳳梨等，都是特色加工品，歡迎民眾在高雄首選電商平台下單訂購。

高雄鳳梨種植面積約1058頃，占全國13%，高雄全年生產量約5萬6000公噸，3到6月為盛產期。

鳳梨 加拿大 溫哥華

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