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新冠肺炎與非洲豬瘟 澎湖13巡防區防疫有成

中央社 / 澎湖縣15日電
澎縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供
澎縣長賴峰偉。圖／澎湖縣政府提供

中國漁船頻頻越界拖捕，海巡署第13巡防區指揮部主任羅弘熙今天在澎湖縣務會議中指出，去年防範非洲豬瘟期間，迄今共扣留22艘越界中國漁船和部分豬肉等食品，有效防堵疫情流入。

澎湖縣政府今天邀請羅弘熙報告「海上防疫工作」。他表示，為防範非洲豬瘟，去年度共出勤達1374艇次、34萬4128車次與62萬9068人次，總共計查扣越界中國漁船22艘，查獲39.5公斤豬肉，以及部分豬肉製品及罐頭，均交由農委會動植物防疫檢疫局澎湖檢疫站銷燬。

另外，澎湖海域漁產豐富，中國漁船時常越界作業，恐造成新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫破口。去年度中國籍砂石輪進出澎湖尖山商港總計4船138航次，海巡嚴禁中國船員下船，並與海關、移民署及澎湖檢疫站執行CIQS聯檢機制，同時以新式智慧型港區監視系統實施船舶及人員監控。

羅弘熙在去年12月到任新職，他表示，秉持最嚴謹的態度、最高的標準、寧可多做不可少做，以及長期作戰準備工作認知，持續加強各商、漁港執檢及岸、海巡查工作，戮力執行各項防疫任務。

澎湖縣長賴峰偉感謝13巡防區指揮部統轄海巡與岸巡守護澎湖海域安全，取締台灣南淺海域違法抽砂與違法越界拖捕的中國漁船，並適時防堵疫情流入澎湖。

澎湖 海巡署 非洲豬瘟 賴峰偉

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