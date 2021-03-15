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台灣中油為台灣農民加油 訂購大樹鳳梨1萬顆
台灣中油向高雄大樹區農會訂購5千盒2粒裝的鳳梨手提禮盒，總共1萬顆優質鳳梨，為高雄辛苦的鳳梨農加油！大樹區農會預計3月底將陸續出貨，讓中油員工及眷屬們能品嘗到最當季的高雄鳳梨。
高雄市長陳其邁感謝台灣石油工會及職工福利委員會主任委員莊爵安的支持。莊爵安表示，中油是國營事業，福委會是以員工的福利金來訂購農產品，支持農民；尤其高雄是中油最在，有能力更應該協助高雄的農民。
高雄鳳梨種植面積約達1058頃，占全國13%，全年生產量約5萬6000公噸，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區，產季從3月底持續到6月，預計將於下週開始進入產期。
農業局代理局長王正一表示，自台灣鳳梨出口中國受阻後，便隨即於產季開始前超前佈署，接受國內企業團體的預訂團購。市府的企業團購單已達到1萬3730箱，而包含本次台灣中油的訂單在內，大樹區農會、內門區農會及高雄各鳳梨產銷班已接到232公噸300公斤的鳳梨訂單，將於3月底開始，配合高雄鳳梨的產期陸續出貨。
王正一表示，未來農業局將更積極輔導農民團體設置冷鏈系統，提升農產倉儲及運銷品質，農民也可藉此機會重新規畫生產模式，進而調整農業體質。
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