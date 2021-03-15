影／陳其邁視察路平高高平 龜毛精神高規標準保障用路安全
高雄市長陳其邁視察路平工程，今天到鳳山區鎮南街道路刨鋪現場勘查。他表示，此路段多年未刨鋪，更有因挖管造成的縱向裂縫，路況不佳，附近學校林立，路面品質攸關通勤及用路安全，工務局並運用新的道路檢測方法，達成最高工程品質。
陳其邁表示，為達成高雄所有道路「高高平」的目標，市府今年編列23.7億的預算投入道路刨鋪工程，優先施作原縣區的鄉鎮道路，並綜合考量使用頻率高、路況不佳及周遭交通影響大等因素，趕工之餘也不忘要求道路品質，讓城鄉道路一致，平衡區域發展。
陳其邁勘查現場道路標線的防滑係數，高於50BPN的標準值。他說，市府會緊盯道路刨鋪的每項細節，用龜毛的精神、高規的標準保障所有用路人的安全。
工務局說明這次刨鋪路段位於鳳山區南端，周邊有五甲國中、五甲國小、福誠國小及南成國小，稍遠處還有瑞祥國小及瑞祥高中，屬於人口密集的文教區域。改善的範圍是自強二路至錦田路，並會再接續完成錦田路全路段的路平施工，工程經費約518萬元。
工務局指出，為落實施工標準化，施工皆依頒布的「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」施工程序及標準，另從料廠的出料到現場的施工，採取全程錄影，並將現場監控回傳至道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控，確保瀝青材料從出場到施工皆遵循標準作業程序。
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