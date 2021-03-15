挑戰日本市場成功 屏東神農獎蜜棗沒在怕中國禁銷

蜜棗已到產季末，神農獎得主潘志民的農場今天仍趕著出貨日本，潘志民表示，最近中國卡關鳳梨，讓他深覺當初出口先挑戰最難的日本市場是對的，現在他的棗子可以賣向全世界。

潘志民今天在臉書（Facebook）發文，提到最近鳳梨被中國禁止進口事件，他的蜜棗也有出口中國上架沃爾瑪，有人問他是否也會擔心蜜棗被禁止出口，潘志民說，一開始決定外銷時，就先挑戰最難的日本市場。

潘志民表示，如果最困難的市場都可以，其他市場應該都可以打開，因為日本市場不只重視水果品質，從用藥、採收都有極嚴苛的標準，還會有專人檢查，最難突破的是出口前都必須先經過攝氏1.2度下的14天檢疫。

潘志民說，攝氏1.2度下的14天檢疫如果沒有很好的田間管理通常很難過關，因此多數棗農不會想挑戰日本市場，但是，日本是台灣蜜棗的新興市場，今年是台灣蜜棗外銷日本的第3年，日本市場穩定，能夠打進日本市場，他不用跟許多棗農去競爭中國市場。

潘志民表示，中國市場本來就「不靠譜」，只要當局一句話就可能被禁止進口。

潘志民並說，能夠通過日本市場的藥檢及檢疫等嚴格規定，其他市場就沒問題，因此，今年他的棗子還外銷新加坡、香港、馬來西亞、汶萊和中東，未來，他將以日本、新加坡、香港和馬來西亞為外銷主力國，現在也在努力挑戰其他的國際認證。

65年次的潘志民2015年種蜜棗獲神農獎，種出品質佳又碩大的LV蜜棗，是他棗子的特色，今年並獲得全國蜜棗評鑑冠軍，所生產的蜜棗7成內銷，3成外銷，今年外銷中，日本市場4成，中國市場3成。

潘志民表示，從今年1月至今已出貨日本4個貨櫃、20公噸，未來日本將是他的外銷主力市場。