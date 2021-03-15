擺脫不了酒精？ 要不要試試新式的南台灣「園藝治療」

在台灣飲酒作樂增添氣氛許多人習以為常，成癮卻可能傷身、引發家庭失和、觸法得不償失。衛福部嘉南療養院是台灣戒重點醫院，院方今天低調推出新開發的「園藝治療」模式，籌組醫療團隊預計下月開辦，協助無法自拔的「酒國英雄」。欲知詳情電洽06-2795019轉1168。

嘉療成癮暨司法精神科主任李俊宏指出，研究顯示園藝治療對酒精濫用成效不錯，規畫4月及8月辦兩梯次園藝團體治療，每梯上4次課每次2小時，預計招收10到12名長期飲酒且合併出現認知障礙問題者，以特定園藝活動重新培養戒酒能力改善身心健康，將有助減少社會事件、降低醫療與社會成本。

李俊宏表示，園藝治療是利用植物和園藝活動來增進酒癮患者身心健康，透過栽種及照顧花、果、蔬菜、香草等植物的過程中減緩壓力，並增進患者「生理、認知、情感、社會互動、知識五大方面的效益」。

嘉療院長吳文正表示，嘉療長期為南台灣民眾提供優質精神醫療照護，為貼近個案身心狀況及戒癮需求推出園藝治療模式，期待增進患者肢體活動力、成就感、自信心及促進自我覺察，進而培養問題解決態度及能力，園藝活動過程提升與他人互動頻率，發展良好人際關係，降低對酒精依賴進而重拾健康自在的人生。