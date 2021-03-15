燕巢居民抗議工廠排放惡臭 高市府允查核輔導

高雄市燕巢區安招里數十民眾今天頭綁布條並舉牌抗議熱處理業者排放臭氣有害健康，高雄市環保局指出，允諾協調專家進場查核輔導改善。業者同意1週內提改善計畫並召開協調會。

燕巢區安招里數十名居民上午持「還我健康不要惡臭」及「不改善就停工」等抗議牌前往英鎮熱處理股份有限公司抗議，不滿業者製造惡臭排放令居民作噁、頭痛，讓住戶無法吸到乾淨的空氣，終日緊閉門窗。

居民指出，業者因為高溫生產製造廢油氣，不定時不定量還常在暗夜偷排，居民向高市府1999反映也未見改善，控訴業者無改善誠意，要求業者停工。

環保局表示，自民國108年起接獲民眾陳情指英鎮熱處理公司造成空氣污染，共計159件次，經採多元手段稽查及輔導，在工廠周界外下風處及煙道採樣檢測9件次，結果符合排放標準。

另外，環保局在109年5月、110年3月派員入廠深度查核，結果尚符許可證操作內容。

環保局指出，業者雖符合工業區排放標準，但並不代表沒有異味，將請學者進場查核輔導改善，後續會加強稽查；一旦查獲異味行為將依空污法告發，同時進行深度查核，避免業者因設備效能不足或操作不當導致異味。

英鎮公司總代表出面與民眾溝通，雙方協議在1週內提出改善計畫並召開協調會。