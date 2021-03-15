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高雄某自助餐要170元挨批！同額餐點…屏東長這樣

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東某自助餐店170元，能買到5樣主菜、7道配菜與一碗飯。記者陳弘逸／攝影
屏東某自助餐店170元，能買到5樣主菜、7道配菜與一碗飯。記者陳弘逸／攝影

高雄有民眾到三民區某自助餐店消費，共夾3樣菜、2片雞肉、一條肉捲以及一碗飯卻要170元，事後不滿向媒體投訴，讓自助餐價格引起話題。有民眾以170元到屏東某家自助餐實測，豈料，卻能買到5樣主菜、7道配菜與一碗飯。自助餐業者透露，投訴的價格確實偏高，但業者也需考量食材跟店租，因此，每間自助餐價格都有落差。

日前高雄某自助餐店，民眾夾3樣菜、2片雞肉、一條肉捲以及一碗飯，看起來份量少，價格卻要170元，於是憤而投訴媒體，即便事後店家出面回應，「採用的是新鮮食材，才會反映在價格上」，但仍因此掀起話題。

看到自助餐要170元，卻只有極少的分量，有消費者認為，許多人就是為了省錢，才選擇到自助餐店消費，如果是更高的價格，會選擇吃其他餐點。也有消費者說，還是看挑選的菜色來決定價格，尤其主菜夾魚肉或海鮮類，是不少人外傳自住餐店最貴的品項。

記者實際走訪，屏東中正路某自助餐，有消費者以170元同額實測，卻能夾到滷排骨、雞腿、魚肉、香腸、滷肉5樣主菜；配菜則有花椰菜、高麗菜、荷包蛋、皇帝豆等7道配菜，外加一碗飯，遠超遭投訴的自助餐店份量。

陳姓自助餐業者表示，自助餐選菜，主要看份量、還有品項，但部分店家若講究食材，考量店租，價格上可能就會有差異。

出示遭投訴的170元自助餐照片，有不少人認為，價格應該落在70至80元左右，業者也認為，價格確實偏高，但消費者還是能自行選擇是否要購買。

有消費者認為，許多人就是為了省錢，才選擇到自助餐店消費。記者陳弘逸／攝影
有消費者認為，許多人就是為了省錢，才選擇到自助餐店消費。記者陳弘逸／攝影
高雄某自助餐店消費，共夾3樣菜、2片雞肉、一條肉捲以及一碗飯卻要170元，有民眾實測到屏東某自助餐以同額價格消費，份量明顯落差。記者陳弘逸／攝影
高雄某自助餐店消費，共夾3樣菜、2片雞肉、一條肉捲以及一碗飯卻要170元，有民眾實測到屏東某自助餐以同額價格消費，份量明顯落差。記者陳弘逸／攝影

自助餐店 屏東

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