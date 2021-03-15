工廠日夜散發惡臭無法開窗 燕巢居民陳情159次竟全過關

大高雄工業區內數十名住戶不滿英鎮熱處理公司長期散逸臭味，今早頭綁抗議布條、舉牌齊聚工廠門口要求停工。居民指責，2年來，惡臭味導致住戶嘔心、頭痛，門窗日夜緊閉，一家工廠殘害社區300多戶居民。公司派出代表出面協商，雙方議定一周內提改善計畫召開協調會。

大高雄工業區位於燕巢，設置時是乙種工業區。今天上午9點30分，抗議居民齊聚英鎮公司門口齊聲抗議，高喊「還我無臭社區」，空氣中正瀰漫陣陣惡臭味。自救會指出，英鎮主要從事螺絲熱處理，2年來不分日夜、不分季節，24小時隨著風向改變散發酸臭氣味，聞久會頭暈想吐，很多人長咳不癒，健康受影響。

居民七嘴八舌抱怨說。以前居民飯後會在社區散步，現在家家戶戶緊閉門窗不敢外出，衣服曝曬也會殘留異味，有人被迫賣屋搬家；1年多來，居民打市府1999專線不下百次，環保局來都說數值「正常」，但惡臭味明明讓大家痛不欲生。

英鎮總經理蕭金生指出，公司從事熱處理，居民聞到的惡臭味是油經過高溫後產生的揮發性味道，沒有毒性，符合正規單位檢驗標準；公司已請成大教授規畫改善措施，需要時間作業。

高市議員黃秋媖、高閔琳等人協調下，居民同意給英鎮改善機會，達成初步共識，盼工廠在一周內提出具體改善計畫，並由負責人親自到高雄與居民面對面協調。