快訊

于美人10年前曝內幕 元配女兒「恨死侯佩岑」

中國工廠包圍戰：緬甸39死「血腥星期天」台灣鞋廠遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美濃疑掃墓火燒山 陳其邁呼籲民眾掃墓注意用火安全

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

氣候乾燥，高雄市美濃月光山一帶，昨疑因掃墓引發火燒山，火勢一度猛烈，逼近山腳住家。高雄市長陳其邁今說，有些鄉親過年後掃墓，今年又缺水，相對乾燥，易引發火災，呼籲民眾在掃墓時，能特別注意用火安全。

陳其邁今上午在主持治安會報前受訪說，昨晚他有去美濃，因為山坡比較顛頗，消防隊員沒有辦法上去，所以就協調空勤總隊，昨天出動46個架次，今天早上8點開始，空勤總隊又上去進行撲滅，預計應該今天可完全撲滅。

陳其邁說，有些鄉親可能過年後掃墓，今年缺水，相對比較乾燥，容易引發火災，呼籲民眾在掃墓時，能特別注意用火安全，能夠盡量不燒就盡量不燒，如真的需要燒金紙，也一定要小心用火安全。

陳其邁表示，昨他也要求美濃區公所跟所有里長，這一、兩天能夠全面跟鄰里組織提醒用火安全，圖卡大概已經做好。另一些墓地，也提供一些水桶讓民眾隨時可用，昨晚有開工作協調會議，一方面宣導，一方面消防隊跟鄰里組織合作，維護掃墓或燒金紙的安全。

陳其邁 美濃 空勤總隊

延伸閱讀

推動鳳山水庫蓄升計畫 陳其邁：超前部署供水穩定

陳其邁約吃鳳山竹仔腳肉圓成局 林右昌拿出基隆3寶佐餐

視察北屋排水盼明年完工 陳其邁：整治愛河最後一哩路

紓解旱象 高雄增加東港溪水引流鳳山

相關新聞

工廠日夜散發惡臭無法開窗 燕巢居民陳情159次竟全過關

大高雄工業區內數十名住戶不滿英鎮熱處理公司長期散逸臭味，今早頭綁抗議布條、舉牌齊聚工廠門口要求停工。居民指責，2年來，惡...

高市警局發布新人令 5刑事人員職務異動

高雄市政府警察局今發布人令，新興分局偵查隊長林宗賢調升捷運警察隊長後，遺缺由刑大偵五隊長陳冠宇接任，偵五隊長遺缺則由遺缺...

美濃疑掃墓火燒山 陳其邁呼籲民眾掃墓注意用火安全

氣候乾燥，高雄市美濃月光山一帶，昨疑因掃墓引發火燒山，火勢一度猛烈，逼近山腳住家。高雄市長陳其邁今說，有些鄉親過年後掃墓...

屏東藝術館5月重新開幕 明華園總團、雲門舞集重磅登場

歷時1年多整建，屏東藝術館將在今年5月重新啟用，開幕系列首檔由明華園戲劇總團熱鬧開場，並邀請雲門舞集、台灣京崑新美學品牌...

屏東農村再生 豆瓜聯萌、赤山鳳梨買氣夯

農村再生帶動農業經濟活力，屏東縣九如鄉洽興社區以當地自產蔬菜瓜果當原料，烘乾做成「豆瓜聯萌」健康零食；萬巒鄉赤山社區種植...

高雄8高風險工地 上工前酒測

許多建築工地的工人習慣在工作期間喝含酒精的提神飲料；高雄市府鑑於近來工安事件頻傳，今天起將在8處高風險建築工地施行上工前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。