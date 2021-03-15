美濃疑掃墓火燒山 陳其邁呼籲民眾掃墓注意用火安全

氣候乾燥，高雄市美濃月光山一帶，昨疑因掃墓引發火燒山，火勢一度猛烈，逼近山腳住家。高雄市長陳其邁今說，有些鄉親過年後掃墓，今年又缺水，相對乾燥，易引發火災，呼籲民眾在掃墓時，能特別注意用火安全。

陳其邁今上午在主持治安會報前受訪說，昨晚他有去美濃，因為山坡比較顛頗，消防隊員沒有辦法上去，所以就協調空勤總隊，昨天出動46個架次，今天早上8點開始，空勤總隊又上去進行撲滅，預計應該今天可完全撲滅。

陳其邁說，有些鄉親可能過年後掃墓，今年缺水，相對比較乾燥，容易引發火災，呼籲民眾在掃墓時，能特別注意用火安全，能夠盡量不燒就盡量不燒，如真的需要燒金紙，也一定要小心用火安全。

陳其邁表示，昨他也要求美濃區公所跟所有里長，這一、兩天能夠全面跟鄰里組織提醒用火安全，圖卡大概已經做好。另一些墓地，也提供一些水桶讓民眾隨時可用，昨晚有開工作協調會議，一方面宣導，一方面消防隊跟鄰里組織合作，維護掃墓或燒金紙的安全。