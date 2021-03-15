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避免工安意外 高市公有營建工地落實上工前酒測

中央社 / 高雄15日電

高市府今天起針對公有高風險營建工地施行上工前酒測，營建業者支持並允落實，不過部分工人擔心執法太嚴，恐因前一晚飲酒尚有酒精殘餘影響出工，盼有通融作法。

高雄市政府工務局新建工程處長楊素鳳表示，如果酒測是前晚宿醉酒精殘留反應，允許讓勞工飲水休息，等到複測通過再上工，才能確保勞工作業安全。

近來，高雄市發生多起建築工地死傷意外，勞工安全問題備受關注。工務局今天起針對公有高風險營建工地施行上工前酒測，新工處宣示確實執法，並不定時派員到工地抽查，要求營建業者盡工地管理責任。至於高風險建築工地是指具有施工架作業、深開挖工項的工地。

上午7時，鳳山分局重建工地才陸續有工人進場，有人手提大袋飲料、檳榔，也有人提著早餐準備上工，還有人邊嚼著檳榔邊簽到，面對業者要求上工前酒測的新作為，他們表示會配合，但盼勿針對前一晚殘留酒氣也被禁止出工，作法太強硬；另有工人說，平常就不會在工作時飲酒，可以理解對高架作業具危險性。

工地安衛組管理人員針對鋼筋、模板及雜工3類別共19名工人進行上工前體溫量測、酒測，在工人吹氣判讀酒測數值後於記錄上簽名確認。

楊素鳳全程掌握工地首日施行上工前酒測流程，要求營造公司落實工地管理，新工處會不定時派員抽查，一旦有工人被檢出不符酒測結果就會依合約裁罰業者新台幣6000元。

楊素鳳表示，嚴格執法是確保工地安全，避免工安意外發生。永大正營造公司聲明樂見並配合人員上工前酒測。

除了公有營建工地酒測，工務局建管處也要會同土木技師等針對15層樓以上施工中建築工地280處進行巡查，預計1星期內完成。

工務局強調會優先針對防止墜落、崩塌及倒塌等項目檢視，並督促建商落實營建工地自主管理查核及安全維護。

酒測 建築 工安

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