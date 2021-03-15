屏東藝術館5月重新開幕 明華園總團、雲門舞集重磅登場

歷時1年多整建，屏東藝術館將在今年5月重新啟用，開幕系列首檔由明華園戲劇總團熱鬧開場，並邀請雲門舞集、台灣京崑新美學品牌國光劇團等6個重量級團隊輪番上陣，跨越傳統、當代、戲劇、舞蹈。

屏東藝術館場館是全台首先啟用的文化活動中心，營運40年，展演近萬場的演出、陪伴超過百萬的觀賞人數。為提供更專業、完善的表演場域，去年2月休館整建，強化軟硬體，提升劇場設備、消防設施檢討與更新、整修重劃後台空間、優化觀眾席視野及無障礙設施等，邀請民眾來感受屏東藝術館由內到外的全新升級。

文化處指出，開幕季活動從5月22日至6月27日連續6個周末假期，邀請國內6個知名藝文團隊帶來共10場次節目，分別為明華園戲劇總團《蓬萊仙島-漢鍾離》、台南十鼓樂團《祈天鼓動》、國光劇團《春草闖堂》、雲門舞集鄭宗龍《十三聲》、蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun?》與新古典室內樂團《阿嬤的歌本2.0》，即日起自OPENTIX兩廳院文化生活啟售，一次購買兩場還可享7折的超值套票。