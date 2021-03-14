快訊

「掰了！我的青春回憶」 IKEA敦北店4月26日熄燈

美濃火燒山入夜一度猛烈 陳其邁趕赴火場關切

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左四）今晚趕赴美濃火燒山現場關切滅火進度。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長陳其邁（左四）今晚趕赴美濃火燒山現場關切滅火進度。記者徐白櫻／翻攝

疑因掃墓引發火燒山，高雄市美濃月光山一帶今早起火燃燒，火勢入夜後一度猛烈，大火逼近山腳住家。高雄市長陳其邁晚間9點左右，偕同消防局長李清秀前往火場關切滅火情況，所幸火勢已經稍微獲得控制。消防局六大隊指出，消防人員徹夜駐守，預防火勢再度擴散。

今天上午9點多，美濃紫林寺後山通報林地火警，消防局出動旗山、美濃、甲仙、杉林、內門、六龜、茂林等分隊人員滅火。中午時分，因火勢有蔓延疑慮，高市消防局申請空勤總隊兩架直升機到高雄支援，直升機從美濃湖取水滅火，入夜後火勢仍未熄滅。

晚間9點左右，市長陳其邁至火警現場關切，聽取消防局救災進度，高市議員林富寶、朱信強等人也到現場關心。消防局人員指出，火場山壁陡峭，部分起火點人車無法靠近，入夜後搶救人員仍在周邊民宅進行防護，目前已暫時沒有延燒之虞，無人員受傷。

消防局統計，本日共出動美濃、旗山、內門、杉林等鄰近8個分隊、11車次搶救，空勤總隊派遣直升機2架，持續灑水共46架次、投水23噸，燃燒面積約5公頃林地，正值清明掃墓期間，呼籲民眾遵守「人離火熄」原則，隨身攜帶簡易滅火水源。

高雄市長陳其邁今晚趕赴美濃火燒山現場關切滅火進度。記者徐白櫻／翻攝
高雄市長陳其邁今晚趕赴美濃火燒山現場關切滅火進度。記者徐白櫻／翻攝
美濃火燒山一整天，晚間7點左右火勢一度逼近山下民宅。記者徐白櫻／翻攝
美濃火燒山一整天，晚間7點左右火勢一度逼近山下民宅。記者徐白櫻／翻攝
美濃火燒山一整天，晚間7點左右火勢一度逼近山下民宅。記者徐白櫻／翻攝
美濃火燒山一整天，晚間7點左右火勢一度逼近山下民宅。記者徐白櫻／翻攝
美濃又發生火燒山，此處火點去年也曾經發生大火，當地住戶餘悸猶存。記者徐白櫻／攝影
美濃又發生火燒山，此處火點去年也曾經發生大火，當地住戶餘悸猶存。記者徐白櫻／攝影

美濃 陳其邁

延伸閱讀

福原愛問題因高雄像鄉下？ 陳其邁：很多日人喜歡高雄

相關新聞

高師大燕巢區遍植紅花風鈴木 與油菜花波斯菊連成美景

高雄師範大學高雄市校友會發動「十年樹木、百年樹人」種植紅花風鈴木活動，今天在燕巢校區「迎㬢園」增植紅花風鈴木。去年種植的...

嘉鎷國際號召企業夥伴採鳳梨 百餘人參與作公益

從事農產貿易商嘉鎷國際公司為讓大眾更瞭解鳳梨，了解農民栽種鳳梨過程，號召企業夥伴們，到屏東高樹鄉鳳梨田採鳳梨，參與朋友們...

新住民回娘家 高市議員勉勵「學媽媽的話增加競爭力」

高雄居住6萬多名新住民，旗美地區新住民每年固定聚會，今天是一年一度的回娘家日子，上百名新住民姊妹、弟兄齊聚台灣凝愛關懷協...

陳其邁約吃鳳山竹仔腳肉圓成局 林右昌拿出基隆3寶佐餐

基隆市長林右昌挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」行程，順利從基隆騎到屏東墾丁。今天前往高雄鳳山拜會高雄市長陳其邁等人，...

不斷電完成後到高雄吃肉圓 林右昌：騎到手拿不動筷子

基隆市長林右昌挑戰騎偉士牌「台灣切西瓜24小時不斷電」行程昨在屏東畫下句點，今來到高雄，與高雄市長陳其邁等人一起拜廟、吃...

視察北屋排水盼明年完工 陳其邁：整治愛河最後一哩路

高雄仁武北屋排水沿岸易淹水，高雄市長陳其邁今上午視察北屋排水及草潭埤南、北滯洪池開闢現地，他表示，北屋排水整治及草潭埤滯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。