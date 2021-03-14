美濃火燒山入夜一度猛烈 陳其邁趕赴火場關切
疑因掃墓引發火燒山，高雄市美濃月光山一帶今早起火燃燒，火勢入夜後一度猛烈，大火逼近山腳住家。高雄市長陳其邁晚間9點左右，偕同消防局長李清秀前往火場關切滅火情況，所幸火勢已經稍微獲得控制。消防局六大隊指出，消防人員徹夜駐守，預防火勢再度擴散。
今天上午9點多，美濃紫林寺後山通報林地火警，消防局出動旗山、美濃、甲仙、杉林、內門、六龜、茂林等分隊人員滅火。中午時分，因火勢有蔓延疑慮，高市消防局申請空勤總隊兩架直升機到高雄支援，直升機從美濃湖取水滅火，入夜後火勢仍未熄滅。
晚間9點左右，市長陳其邁至火警現場關切，聽取消防局救災進度，高市議員林富寶、朱信強等人也到現場關心。消防局人員指出，火場山壁陡峭，部分起火點人車無法靠近，入夜後搶救人員仍在周邊民宅進行防護，目前已暫時沒有延燒之虞，無人員受傷。
消防局統計，本日共出動美濃、旗山、內門、杉林等鄰近8個分隊、11車次搶救，空勤總隊派遣直升機2架，持續灑水共46架次、投水23噸，燃燒面積約5公頃林地，正值清明掃墓期間，呼籲民眾遵守「人離火熄」原則，隨身攜帶簡易滅火水源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言