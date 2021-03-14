美濃火燒山入夜一度猛烈 陳其邁趕赴火場關切

疑因掃墓引發火燒山，高雄市美濃月光山一帶今早起火燃燒，火勢入夜後一度猛烈，大火逼近山腳住家。高雄市長陳其邁晚間9點左右，偕同消防局長李清秀前往火場關切滅火情況，所幸火勢已經稍微獲得控制。消防局六大隊指出，消防人員徹夜駐守，預防火勢再度擴散。

今天上午9點多，美濃紫林寺後山通報林地火警，消防局出動旗山、美濃、甲仙、杉林、內門、六龜、茂林等分隊人員滅火。中午時分，因火勢有蔓延疑慮，高市消防局申請空勤總隊兩架直升機到高雄支援，直升機從美濃湖取水滅火，入夜後火勢仍未熄滅。

晚間9點左右，市長陳其邁至火警現場關切，聽取消防局救災進度，高市議員林富寶、朱信強等人也到現場關心。消防局人員指出，火場山壁陡峭，部分起火點人車無法靠近，入夜後搶救人員仍在周邊民宅進行防護，目前已暫時沒有延燒之虞，無人員受傷。