高市15日起公有營建案上工前先酒測 違者開罰

高市近來發生多起建築工地工安死傷意外，高市府新建工程處長楊素鳳今天指出，明天起公有營建工地須進行上工前酒測，若不符合合約禁酒等規定禁入工地，也將對營建業者開罰。

高雄市長陳其邁今天視察鳳山警分局重建工程，並聽取高市府新工處工程計畫簡報，重建工程包括興建地上8層、地下2層，預計民國111年5月完工。談到職安防守方面，新工處將針對辦理中的8件公有高風險建築工地實施上工前酒測。

她指出，新工處預計明天起針對辦理中的8件公有營建高風險建築工地，包括已搭起施工架作業、深開挖工項等工程的人員進行上工前酒測，如果人員未通過酒測或有施工安全疑慮者禁入工區。

楊素鳳表示，新工處明天起抽查與新工處有營繕合約的營建業者及執行相關記錄，並對違反規定者依契約罰則裁罰新台幣6000元，並得連續開罰。

她指出，市府與公有營建業者合約有相關職安規定，要求從業人員不能喝酒或酒精性飲料，日前已通知要進行抽查；明天起會要求營建業者落實工人上工前酒測，業者如未落實規定將被裁罰。

高雄市政府工務局長蘇志勳表示，工務局建管處也將針對建築工地做工安巡查，包括15樓以上施工中建築工地計280處等，並針對深開挖高風險且規模達15樓以上施工中建案工地突襲檢查。

蘇志勳指出，突襲檢查將優先對於墜落、崩塌及倒塌防止、施工架等危害項目做檢查，督促建商應確實落實營建場所自主管理查核及安全維護等。